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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ثمن النهائي.. المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16 في يورو 2024

يورو 2024
يورو 2024

المنتخبات المتأهلة ومواعيد مباريات دور الـ16 في يورو 2024، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، بعدما أسدل الستار على مرحلة المجموعات في النسخة الحالية.

المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي يورو 2024

وكان قد أسدل الستار على مرحلة المجموعات، أمس الأربعاء، بعدما اكتمل عقد المتأهلين لمنافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024”.

المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16 في يورو 2024

متصدرو المجموعات: ألمانيا – إسبانيا – إنجلترا – النمسا - رومانيا – البرتغال.

الوصيف في المجموعات: سويسرا – إيطاليا – الدنمارك – فرنسا – بلجيكا – تركيا.

أفضل ثوالث: سلوفينيا – هولندا – سلوفاكيا – جورجيا.

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مواعيد مباريات دور الـ16 في يورو 2024

ومن المقرر أن تنطلق منافسات دور الـ16 من بطولة يورو 2024 خلال الفترة من 29 يونيو حتى 2 يوليو.

وجاءت مباريات دور الـ16 في يورو 2024 على النحو التالي:

• السبت 29 يونيو

- مباراة سويسرا ضد إيطاليا: في تمام الساعة السابعة مساءً، على الملعب الأولمبي ببرلين

- مباراة ألمانيا ضد الدنمارك: في تمام الساعة العاشرة مساءً، على ملعب سيجنال إيدونا بارك

• الأحد 30 يونيو

- مباراة إنجلترا ضد سلوفاكيا: في تمام الساعة السابعة مساءً، على ملعب فيلتينس أرينا

- مباراة إسبانيا ضد جورجيا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، على ملعب راين إنرجي ستاديون

• الإثنين 1 يوليو

- مباراة فرنسا ضد بلجيكا: في تمام الساعة السابعة مساءً، على ملعب مركور شبيل أرينا

- مباراة البرتغال ضد سلوفينيا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، على ملعب فرانكفورت

• الثلاثاء 2 يوليو

- مباراة رومانيا ضد هولندا: في تمام الساعة السابعة مساءً، على ملعب أليانز أرينا

- مباراة النمسا ضد تركيا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، على ملعب ريد بول أرينا

وكانت قد انطلقت منافسات النسخة السابعة عشرة لبطولة كأس الأمم الأوروبية، يوم 14 يونيو، وتستمر على الأراضي الألمانية حتى يوم 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

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