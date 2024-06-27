الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكنيسة تنظم لقاءا لمنسقي اللجنة المجمعية لخدمة ذوي الإعاقة

الكنيسة
الكنيسة

عقدت لجنة خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، المنبثقة من اللجنة المجمعية للرعاية والخدمة، لقاءً لمنسقي الخدمة ذاتها بإيبارشيات الكرازة المرقسية بحضور مقرر اللجنة نيافة الأنبا اسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا، وذلك في مقر أسقفية للخدمات العامة والاجتماعية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

تناول اللقاء الخدمات التي تقدمها أسقفية الخدمات في مجال الإعاقة، والخدمة الكنسية للفرد المُعاق. كما تم الحديث عن المهارات الأساسية اللازم توفرها في خادم ذوي الإعاقة، إلى جانب عرض رؤية اللجنة للعام ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥.

وجرى في نهاية اللقاء الاتفاق على عقد مؤتمر لخدام الأشخاص ذوي الإعاقة بإيبارشيات الكرازة المرقسية نهاية شهر يوليو المقبل.

تفاصيل الدورة التدريبية السابعة للآباء الكهنة

هذا واختتمت في معهد الرعاية والتربية بمقره بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الدورة التدريبية السابعة للآباء الكهنة والتي حملت عنوان "فلتتأصل فينا".

واستهدفت دورة "فلتتأصل فينا" التي انطلقت يوم 21 مايو الماضي، إلى تأصيل بعض المفاهيم الإيمانية والروحية في حياة وتعليم الآباء الكهنة، من بينها مفهوم الكنيسة، كلمة الله، الثالوث، العلاقة مع الله، التعفف، والأبدية وغيرها من المفاهيم التي يحتاج أبناء الكنيسة إلى التغذي باستمرار عليها لأجل نموهم وثباتهم في الله.

ووزع نيافة الأنبا مكاريوس أسقف المنيا شهادات إتمام الدورة على الآباء الكهنة عقب إلقائه المحاضرة الختامية للدورة اليوم.

كما أهدت إدارة المعهد كتاب "الأسقف والكاهن.. مفاهيم رعوية" وهو أحدث إصدارات قداسة البابا تواضروس الثاني في مجال الرعاية.

شارك في دورة "فلتتأصل فينا" 66 أب كاهن من كهنة كنائس وإيبارشيات القاهرة الكبرى، إلى جانب كهنة من باقي إيبارشيات الكرازة المرقسية في مصر وخارجها من خلال تطبيق ZOOM عبر شبكة الإنترنت. وحاضر فيها عدد من الآباء الأساقفة والكهنة المتخصصين.

تأتي هذه الدورة التدريبية إنطلاقًا من الهدف الأساسى للمعهد وهو إعداد الرعاة فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتزويدهم بالخبرات الرعوية في مجالات الخدمة الكنسية المختلفة.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

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