صلاح مغاوري: "حياة كريمة" مبادرة ضخمة تقدم خدمات يحتاجها المواطن

قال صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مبادرة حياة كريمة من المبادرات التي اهتم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي وأطلقها لتشمل كل ربوع القرى والنجوع.

وأضاف "مغاوري" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن مبادرة حياة كريمة شملت حوالي 4500 قرية وتجمع سكاني، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي للمبادرة هو النهوض بهذه القرى والنجوع والتجمعات السكانية.

وأوضح أن مبادرة حياة كريمة تم إنشائها على 3 مراحل، وتكلفت حوالي تريليون جنيه وهو رقم كبير للغاية، مؤكدًا أن المبادرة تشمل جميع مناحي الحياة بداية من تقديم البنى التحتية داخل القرى والمراكز التي شملتها، إلى جانب تطوير الموجود منها ومدها بالطرق الحديثة، وكل متطلبات الحياة التي تريدها هذه التجمعات بدلًا من أن تنتقل إلى المدينة الأقرب لها للحصول على الخدمات المهمة.

وتابع: "تم إنشاء تجمعات حضارية داخل هذه الأماكن حتى تقدم الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى أن حياة كريمة تقدم دورًا توعويًا وتدريبيًا من أجل أن يكتمل بناء المواطن".

وأكد أن حياة كريمة مبادرة ضخمة تقدم خدمات يحتاجها المواطن، إلى جانب الدور التوعوي، متابعًا: "كما أن مبادرة حياة كريمة لها دور كبير في تقديم الدعم للأشقاء في قطاع غزة".