"الزراعة" تصدر توصيات لمزارعي محصول قصب السكر خلال يونيو

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول قصب السكر مراعاتها، خلال شهر يونيه تمثلت في:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

• الانتهاء من التسميد النيتروجيني والبوتاسي للمحصول قبل نهاية هذا الشهر.

• استمرار إحكام عملية الري كل 7-10 أيام

• استمرار عملية التمشيط للتأكد من خلو المساحات الجديدة من الإصابات المرضية أو الحشرية وسرعة إتخاذ الإجراءات فور اكتشافها للحد من انتشارها في باقي الحقول والمساحات.

• مراقبة مدى الإصابة بالفئران مع الحرص على المقاومة الجماعية عن طريق مديريات الزراعة مع ضرورة إرشاد الزراع لأهمية نظافة الجسور والطرق وقنوات الري والصرف من الحشائش لأنها مصدر للعدوى بالآفات العديدة.

• استمرار عملية إطلاق الطفيل لمكافحة الثاقبات بالتنسيق مع مكافحة الحشرة القشرية.

وأصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الذرة الشامية مراعاتها، خلال شهر يونيه:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

مكافحة الحشائش:

يتم أما بالعزيق مرتين (الأولى خربشة قبل ريه المحاياة وذلك لإزالة الحشائش وسد الشقوق وتسليك الخطوط، والعزقة الثانية (خرطًا) قبل الرية الثانية وبها تصبح النباتات في وسط الخط) أو باستخدام مبيدات الحشائش الموصي بها.

الخـف:

في حالة الزراعة اليدوية:

يتم الخف بعد الانتهاء من العزقة الأولى مرة واحدة بحيث يترك نبات واحد فى الجورة وذلك قبل رية المحاياة مباشرة، وينصح بعدم التأخير في الخف أو الخف المتكرر، وفى حالة غياب بعض الجور يترك نباتين في الجورة المجاورة وذلك لتعويض عدد النباتات.

في حالة الزراعة بالميكنة:

لا تتم أي عمليات خف للنباتات حيث الزراعة على نبات واحد بالجورة.

التسميد في الأراضي القديمة:

التسميد الآزوتى:

تستجيب نباتات الذرة الشامية بدرجة كبيرة لعنصر الآزوت لذا يلزم إضافة 260 كجم يوريا أو360 كجم نترات للفدان تكبيشًا أسفل النباتات على بعد قليل منها بحيث تصل إليه مياه الرى إما على دفعتين الأولى قبل رية المحاياة والثانية قبل الرية الثانية فى حالة الزراعة عقب محصول بقول، أو تعطى على ثلاث دفعات متساوية فى حالة الزراعة عقب قمح الأولى عند الزراعة كجرعة منشطة، والثانية قبل رية المحاياة، ثم تعطى الدفعة الأخيــرة قبل الرية الثانية وفى كل الأحوال يجب عدم إضافة السماد الآزوتى خلال مرحلة التزهير وما بعدها.

