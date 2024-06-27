الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الدفاع الإسرائيلي: يمكننا إعادة لبنان إلى العصر الحجري.. لكننا لا نسعى للحرب

يوآف غالانت،
يوآف غالانت،

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إنه يمكنهم إعادة لبنان إلى العصر الحجري، لكنهم لا يسعون للحرب مع حزب الله، وفق فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

غزة أصبحت مركز الحدث العالمي

وفي وقت سابق صرحت حركة حماس، بأن طوفان الأقصى غير كل عناصر المشهد التي كانت في حالة سكون وموات، فالعدو قبل السابع من أكتوبر كان يعمل على تطبيق أجندته خاصة في الضفة الغربية والقدس، وتطبيق رؤيته الصهيونية، فضلًا عن خنق غزة وتحويلها لسجن كبير وموت بطيء.

وتابعت حماس، أن القضية الفلسطينية كانت في حالة من السبات، وفجأة بعثر السابع من أكتوبر هذه العناصر المتعلقة بالقضية وبالصراع وبأطراف الصراع وبالأطراف المؤثرة فيه إقليميًا ودوليًا، ونحن أمام الزلزال الذي أصاب الكيان، وشعورهم أنهم عادوا إلى نقطة الصفر وإلى حرب الثمانية وأربعين، بل إلى ما قبل ذلك، وهذه التحولات غير المسبوقة والانفعال العالمي سلبًا أو إيجابًا نحو المعركة، حيث أصبحت غزة هي مركز الحدث العالمي.

وأكدت حماس، أن معركة طوفان الأقصى أصابت الناس بصدمة إيجابية، أن هناك ممكنات جديدة، فمقاومة غزة تستمر لتسعة أشهر، وترى الناس بشائر أن "إسرائيل" يمكن هزيمتها، فهذه تحولات في النفس والوجدان والرؤيا السياسية، وتشكل منعطفا وتحولا مهم جدًا.

الدفاع الإسرائيلي إسرائيل لبنان حزب الله لقدس الضفة الغربية القدس المحتلة هجمات المستوطنين حركة حماس طوفان الأقصى القضية الفلسطينية

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