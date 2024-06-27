بعد زراعة 33 ألف فدان.. لجان المكافحة بالبحيرة تتابع محصول القطن

وجه قسم المكافحة بمديرية الزراعة بالبحيرة، برئاسة المهندس محمود إسماعيل، ومشاركة المهندس محمد الطويل، مرشد الحوض ومهندس المكافحة بزمام مركز شبراخيت، بسرعة علاج الجاسيد والأكاروس والمن بمحصول القطن.

ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين

وأكد المهندس موفق محمود ساري، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتوعيتهم بضرورة استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة والري لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان، مؤكدًا أن المحافظة لا تألوا جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية،وتوفير الأسمدة للمحاصيل الزراعية الصيفية مع مراعاة العدالة في التوزيع طبقا للحصر الفعلي، منعا للإتجار بالأسمدة ووصولها لمستحقيها وكذلك تفعيل دور المرشدين الزراعيين للوصول للفلاحين وتوعيتهم بأحدث الطرق الحديثة للري والزراعة.

وقال المهندس محمود عبد المجيد هليل، مدير عام الزراعة بالبحيرة، إن إجمالي المستهدف زراعته لمحصول القطن لموسم 2024هو42353 فدانا بزمام المحافظة، موزعة ما بين ائتمان وإصلاح واستصلاح، تم زراعة 32425 فدان حتى الآن مبينا أن المحصول حاليا فى مرحلة النمو الثمرى.

تحديد مناطق زراعة أصناف معينة من القطن للموسم الصيفى 2024

وعن أنواع البذور المزروعة بالبحيرة، قال هليل إن الصنف المزروع منذ عدة سنوات هو جيزة 86 الذى يتميز بالنمو الثمرى عن الخضرى وغزارة ثماره وملائمته للظروف الجوية ومقاومته للأمراض، بالإضافة إلى نضجه مبكرا عن الأصناف الأخري، علاوة على تحقيقه إنتاجية مرتفعة تتراوح ما بين 8 الى 14 قنطار، ويتم زراعة صنف جيزة 86 هذا العام بأبو حمص وهو صنف إكثار، بينما يتم زراعة الصنف 97 فى مركزى الرحمانية وشبراخيت.

ويقول المهندس سعد مصطفى عمار، مدير عام المكافحة الحقلية بمديرية الزراعة بالبحيرة، أن وزارة الزراعة قررت هذا العام تحديد مناطق زراعة أصناف معينة من القطن للموسم الصيفى 2024،بالوجه البحرى، وهناك العديد من الأصناف التي سيتم زراعتها من محصول القطن الموسم الحالى والتي تتميز بالإنتاجية المرتفعة، منها جيزة 86 وجيزة 86 إكثار من طبقة الأقطان طويلة التيلة للوجه البحرى.

وتابع عمار، أن إجمالى المساحة المنزرعة لصنف جيزة 86 من نوعية الأقطان طويلة التيلة، بلغت 32425 فدان، موزعة على 24 فدان بمركز كوم حمادة، و275 فدانا بمركز إيتاى البارود، و425 فدانا بمركز شبراخيت، و1003 أفدنة، بمركز الرحمانية، و2200 فدان بمركز دمنهور، و2400 فدان بمركز الدلنجات و665 فدانا بمركز أبو المطامير و610 فدادين بمركز حوش عيسى، و3000 فدان بمركز كفر الدوار، و3043 فدانا بمركز المحمودية و750 فدانا بمركز إدكو ليكون جملة الائتمان 14395 فدانا والإصلاح الزراعي 3738 فدانا والاستصلاح 2301 فدان، وتم زراعة 9000 فدان إكثار بمركز أبو حمص ائتمان و2562 فدان إصلاح زراعى و429 فدان استصلاح، ليصبح إجمالي الإكثار المنزرع 11991 فدانا، وبذلك يكون إجمالي ما تم زراعته من محصول القطن تجاري وإكثار 32425 فدانا حتى الآن من إجمالي المستهدف زراعته وهو 42353 فدان على مستوى المحافظة.

قالت المهندسة رضا صالح، رئيس قسمى المكافحة الحقلية والمبيدات بالمديرية، أنه قد تم توفير كافة المبيدات اللازمة والخاصة بالوزارة لمكافحة محصول القطن هذا العام،حيث تم توفير المبيدات المعتمدة عن طريق الجمعية العامة متعددة الأغراض، وذلك بناء على تعليمات معالى وزير الزراعة، ورئيس الإدارة المركزية للمكافحة، والإدارة العامة لمكافحة الآفات بالوزارة، ومن ناحية أخرى وبالمرور على زراعات القطن فقد تم الخف لمساحة 21106 فدان بجميع مراكز المحافظة خاصة المراكز التى بها مساحات كبيرة، حيث تم خف مساحة 6500 فدان من اجمالى 9000 فدان منزرع بمركز أبو حمص، وخف مساحة 2100 فدان بدمنهور، وخف مساحة 2000 فدان بالدلنجان، و3000 فدان بكفر الدوار، و3043 فدان بالمحمودية بالإضافة إلى الإصلاح والاستصلاح.