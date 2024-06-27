أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم الخميس والأسواق

تراجع أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم الخميس 27 يونيو 2024، وتستهلك مصر شهريًّا نحو 150 ألف طن من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم

وتعرض "الدستور" آخر تحديثات أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم الخميس 27 يونيو 2024 لمساعدة الملايين من ربات البيوت في تخزين السلع الغذائية الأساسية، على رأسها البروتين الداجني.

ورصد في أسعار الطيور تراجع ملحوظا في بورصة الدواجن، إذ وصلت أسعار الفراخ لنحو 88 جنيهًا في المزارع تصل للمستهلك بنحو 100 جنيه.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 27 يونيو 2024

وتعرض"الدستور" للقراء أسعار الدواجن في البورصة اليوم الخميس 27 يونيو 2024 كما يلي:-

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن 88 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلك في الأسواق 100 جينها.

وجاء سعر كيلو الفراخ البلدي الخميس 27 يونيو 2024 في بورصة الدواجن ما بين 120 إلى 125 جنيها تصل للمستهلك بـ130 جينهًا.

سعر كيلو الساسو الخميس 27 يونيو 2024 في بورصة الدواجن 110 جنيهات لتصل للمستهلك في الأسواق بـ120 جنيها.

سعر طبق البيض اليوم الخميس 27 يونيو 2023

وناهز سعر طبق البيض البلدي اليوم الخميس 27 يونيو 2024 في بورصة الدواجن 120 جنيها ويصل للمستهلك بـ125 جنيها.

وجاء سعر طبق البيض الأبيض الخميس 27 يونيو 2024 في بورصة الدواجن 140 جنيها ويصل للمستهلك بـ145 جنيها.

وحقق سعر طبق البيض الأحمر اليوم الخميس 27 يونيو 2024 في بورصة الدواجن 141 جنيها ويصل للمستهلك بـ145 جنيها.

أسعار البط في مصر اليوم الخميس 27 يونيو 2024

سجل سعر البط البلدي 105 جينهات

سجل سعر البط المسكوفي 90 جنيها

وجاء سعر البط المولار 80 جينها

أسعار البانيه اليوم الخميس 27 يونيو 2024

وسجل سعر البانيه اليوم الخميس 27 يونيو 250 جنيها وتصل للمستهلك 300 جنيها.

أسعار الأوراك اليوم الخميس 27 يونيو 2024

ووصل سعر "الأوراك" اليوم الخميس 27 يونيو 80 جنيها وتصل إلى المستهلك 90 جنيها.

وحل سعر "الصدور" اليوم الخميس 27 يونيو 2024 مايو 120 جنيها وتصل المستهلك 125 جنيها.