الاحتلال يعتقل 28 فلسطينيًا من الضفة الغربية.. والحصيلة منذ 7 أكتوبر 9430

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 28 مواطنًا من الضفة الغربية ما يرفع حصيلة الاعتقالات منذ 7 أكتوبر إلى 9430 معتقلًا.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ265 للعدوان على قطاع غزة، قصفه العشوائي لسكان القطاع الفلسطيني من الجو والبر والبحر، في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال الساعات الماضية حرب الإبادة الجماعية والمجازر المروعة، حيث قصفت العديد من منازل المواطنين والمدارس المأهولة بالنازحين وسط وجنوب القطاع، ما تسبب في استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين معظمهم من الأطفال والنساء.