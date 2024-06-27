يؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ يوم السبت المقبل الموافق 29 يونيو الجاري، لذا زادت مؤشرات البحث عبر محرك البحث جوجل عن مفاهيم امتحان التاريخ لطلاب الثانوية العامة 2024.

مفاهيم امتحان مادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة 2024

ويتكون امتحان مادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة 2024، من 46 سؤالا منها سؤالين مقاليين و44 سؤال اختيار من متعدد، وذلك بهدف قياس مستوى الطالب فى استذكار الأحداث التاريخية وأبطالها ووقت حدوثها بشكل مفصل، والقدرة على ربط الأحداث ببعضها البعض، واستنتاج الدروس المستفادة من تلك الأحداث.

وأعدت وزارة التربية والتعليم كتيب مفاهيم التاريخ 2024 للشعبة الأدبية، المكون من 30 صفحة وتسلمه للطالب في اللجنة الامتحانية للاستعانة به في الإجابات، لما يتضمنه من تواريخ وأفكار كل المنهج المقرر ويعمل على مساعدة الطلاب في استخراج نواتج التعلم المرجوة من دروس المنهج.

رابط تحميل كتاب مفاهيم مادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة 2024

وتقدم مفاهيم التاريخ التي أعدتها وزارة التربية والتعليم معلومات هامة يحتاجها الطلاب، للفصول الثمانية لمادة التاريخ بشكل مفصل ودليل شامل لحكام مصر منذ الحملة الفرنسية وحتى الآن وتعريفات هامة لعدد من المصطلحات التاريخية.

وللحصول على النسخة الأحدث من كتيب مفاهيم التاريخ لطلاب الثانوية العامة 2024، يتك تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، واختيار أيقونة مفاهيم الشعبة الأدبية، قم يتم اختيار المادة من الشريط الجانبى للكتيب، وتظهر أهم المفاهيم المتعلقة بمادة التاريخ وذلك من خلال الرابط التالي من هنا.

مواصفات المتبقي من امتحانات الثانوية العامة 2024

وجاءت مواصفات امتحانات مواد التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، والفلسفة والمنطق، الاختيار من متعدد، 40 سؤالا بدرجة واحدة، و6 أسئلة بدرجتين، العدد الكلي للأسئلة 46 سؤالا، و4 أسئلة مقالية كل سؤال بدرجتين.

فيما جاءت مواصفات امتحانات مواد الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، والجيولوجيا وعلوم البيئة الاختيار من متعدد، الأسئلة فيها بدرجة واحدة يبلغ 40 سؤالا، وعدد الأسئلة بدرجتين يبلغ 6 أسئلة، العدد الكلي للأسئلة 46 سؤالا، و4 أسئلة مقالية كل سؤال بدرجتين.

وجاءت مواصفات ورقة امتحان مادة الرياضيات الاختيار من متعدد، 11 سؤالا بدرجة واحدة، و7 أسئلة بدرجتين ليكون العدد الكلي للأسئلة 18 سؤالا، وسؤالين مقالين واحد بدرجتين، وسؤال بثلاث درجات.