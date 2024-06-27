الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جامعة كفر الشيخ تحقق مراكز متقدمة في تصنيف "U.S.News" الأمريكي

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عن ظهور الجامعة في المركز 460 عالميا في تصنيف “يو إس نيوز U.S.News” الأمريكي لعام 2024، وتقدمت الجامعة 179 مركزا عن العام الماضى وجاءت الجامعة في المركز السابع على مستوى الجامعات المصرية، واحتلت الجامعه المركز 15 على مستوى الجامعات الإفريقية.

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كما صرح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة قد ظهرت في 7 تخصصات من التخصصات الرئيسية بالتصنيف بزيادة 5 تخصصات عن العام الماضى، كما تقدمت الجامعة فى العديد من التخصصات عن العام الماضى، ففى تخصص “Plant and Animal Science”  تقدمت الجامعه من المركز 137 إلى المركز 59 عالميا والثانى محليا، وفى تخصص "Engineering" تقدمت الجامعة من المركز 302 إلى المركز 228 عالميا، كما ظهرت الجامعه لأول مرة في تخصصات "Agricultural Sciences"، حيث احتلت الجامعة المركز 264 عالميا، وفي تخصص "Environment/Ecology" احتلت الجامعه المركز 378 عالميا، وفي تخصص "Biology and Biochemistry" احتلت الجامعه المركز 236 عالميا، وفي تخصص " Materials Science" احتلت الجامعة المركز 566 عالميا، وفي تخصص "Chemistry" احتلت الجامعة المركز 882 عالميا.

دسوقي يشيد بإنجازات الجامعة

وأشاد الدكتور عبد الرازق دسوقي، بالإنجاز الذي حققته الجامعة وتقدمها بتصنيف يو إس نيوز U.S.News الأمريكي  لعام 2024، مؤكدًا حرص الجامعة الدائم على اتخاذ خطوات جادة وسريعة للوصول إلى مستوي الجامعات المرموقة عالميًا، من خلال توفير كافة الإمكانيات اللازمة للإرتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المتواصل للباحثين والمبتكرين.

ومن جهته، فقد أشار الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أن نجاح جامعة كفر الشيخ فى التواجد بصفة دائمة ضمن تصنيف يو إس نيوز U.S.News الأمريكي هو إنجاز كبير خاصة أن المحافظة على التواجد والتقدم يأتى مع تزايد أعداد التخصصات المصنفة عالميًا عام بعد الآخر، وهو ما يؤكد أن النجاح مبنى على رؤية واستراتيجية وخطط طويلة المدى وليس وليد الصدفة، مشددًا على أن هذا التميز نتيجة لجهود الجامعة ومنتسبيها بهدف التطوير المستمر للوائح وآليات النهوض بالبحث العلمى والجهود المستمرة التى تبذلها ادارة الجامعة فى كافة المجالات.

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