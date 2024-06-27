"الداخلية" تكشف حقيقة رسائل أحد النزلاء حول أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بعدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى من ادعاءات بشأن الزعم بوجود رسائل منسوبة لنزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل حول الأوضاع بالمركز لمحاولة التشكيك في ما تشهده المنظومة العقابية من تطوير وتحديث.

الداخلية تكشف تفاصيل رسائل أحد النزلاء حول أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل

وقالت الداخلية «إن ذلك يأتى ضمن مخططات الجماعة الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام».

وأضافت: «وأن كافة مراكز الإصلاح والتأهيل يتوافر بها جميع الإمكانيات المعيشية والصحية للنزلاء وفقًا لأعلى المعايير الدولية.