الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"حياة كريمة" تطلق قافلة طبية بمستشفى الداخلة في الوادي الجديد غدًا

قوافل طبية
قوافل طبية

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، تنظيم قافلة طبية مجانية تابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالتعاون مع جامعتي الوادي الجديد وأسيوط ومديرية الصحة بالوادي الجديد، غدًا الجمعة ٢٨ يونيو ٢٠٢٤، بمقر مستشفى الداخلة العام.

وأكد بيان المحافظة أن القافلة الطبية المجانية تضم كافة التخصصات الطبية " جراحة عامة - أطفال - باطنة عامة - جراحة أورام - نساء وتوليد - عيون - عظام - أنف وأذن - مسالك بولية - جهاز هضمي"، والتي ستبدأ أعمالها غدا الجمعة من الساعة التاسعة صباحا وحتي نهاية اليوم.

نائبة محافظ الاقليم تتابع القوافل الطبية 

تابعت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، عمل القافلة الطبية التابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمقر الوحدة الصحية لقرى بغداد بمركز باريس، يرافقها الدكتور هشام بكر وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وعبد الناصر صالح رئيس المركز، ضمن جهود وزارة الصحة لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالقرى والمناطق النائية.

واطمأنت نائب المحافظ على عمل العيادات المختلفة، ووجّهت شكرها وتقديرها للطواقم الطبية القائمة على العمل الذي حظي برضا المواطنين وإقبالهم، والذي يستمر حتى يوم الغد الخميس في 7 تخصصات هي (جراحة- عظام - نساء وتوليد - أطفال - باطنة - جلدية - أسنان) بالإضافة لمعمل تحليل الدم ومعمل الطفيليات.

وأوضحت أنه تم الكشف على عدد كبير من المواطنين والأهالي حتى الآن بالتخصصات المختلفة وتحويل بعض الحالات التي تعاني من أمراض مزمنه لتلقي العلاج اللازم بالمستشفى.

أكد هشام هارون، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، استمرار الدفع بالقوافل الطبية للقري البعيدة والنائية والمحرومة من الخدمات الطبية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، بمركز الفرافرة ولمدة يومين، والتي بدأت أعمالها وتستمر حتى نهاية اليوم.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن القافلة الطبية المجانية تستكمل أعمالها بكامل التخصصات ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة".
 

محافظة الوادي الجديد تنظيم قافلة طبية مجانية حياة كريمه مستشفى الداخلة العام كافة التخصصات

مواد متعلقة

مجلس جامعة الوادى الجديد يعقد جلسته السبعين

اجتماع طارئ لـ"تجار الوادي الجديد" للاستثناء من قرار غلق المحال

تفحم معدات وآلات.. حريق بموقع شركة النيل للطرق جنوب مدينة الخارجة

أول دورة حكومية للتدريب على الذكاء الاصطناعي بالوادي الجديد

"30 يونيو والعبور للجمهورية الجديدة".. احتفالية كبري بمركز إعلام الخارجة

"الإنتاج هو الحل".. نجاح زراعة بطيخ اللب الخشب بإحدى مزارع الوادى الجديد

توريد 550 ألف طن قمح لصوامع الوادي الجديد حتى الأن

شروط الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية فى الوادى الجديد

الأكثر قراءة

استمرار حبس شقيق الطالبة جنى لاتهامه بالتسبب فى وفاتها

الأهلى يطلب 145 مليونًا لرحيل "أفشة" للدورى الكويتى

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 27-6-2024

قرار من المحكمة الاقتصادية بشأن دعوى "الخطيب" ضد مرتضى منصور

سبب وفاة لاعب الإسماعيلى السابق طارق الوحش وموعد ومكان الجنازة

"أمواج عالية" ترفع الرايات الصفراء والحمراء على شواطئ الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الجرح السودانى

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

صور

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

مخططات نتنياهو السرية للبقاء فى منصبه.. التمسك بالمتطرفين وخلق أعداء جدد

حوالى 38 ألف شهيد.. الإبادة الجماعية والمجازر متواصلة فى غزة لليوم الـ265

جالانت وساليفان يعقدان اجتماعًا حول إمدادات الأسلحة لتل أبيب