"حياة كريمة" تطلق قافلة طبية بمستشفى الداخلة في الوادي الجديد غدًا

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، تنظيم قافلة طبية مجانية تابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالتعاون مع جامعتي الوادي الجديد وأسيوط ومديرية الصحة بالوادي الجديد، غدًا الجمعة ٢٨ يونيو ٢٠٢٤، بمقر مستشفى الداخلة العام.

وأكد بيان المحافظة أن القافلة الطبية المجانية تضم كافة التخصصات الطبية " جراحة عامة - أطفال - باطنة عامة - جراحة أورام - نساء وتوليد - عيون - عظام - أنف وأذن - مسالك بولية - جهاز هضمي"، والتي ستبدأ أعمالها غدا الجمعة من الساعة التاسعة صباحا وحتي نهاية اليوم.

نائبة محافظ الاقليم تتابع القوافل الطبية

تابعت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، عمل القافلة الطبية التابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمقر الوحدة الصحية لقرى بغداد بمركز باريس، يرافقها الدكتور هشام بكر وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وعبد الناصر صالح رئيس المركز، ضمن جهود وزارة الصحة لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالقرى والمناطق النائية.

واطمأنت نائب المحافظ على عمل العيادات المختلفة، ووجّهت شكرها وتقديرها للطواقم الطبية القائمة على العمل الذي حظي برضا المواطنين وإقبالهم، والذي يستمر حتى يوم الغد الخميس في 7 تخصصات هي (جراحة- عظام - نساء وتوليد - أطفال - باطنة - جلدية - أسنان) بالإضافة لمعمل تحليل الدم ومعمل الطفيليات.

وأوضحت أنه تم الكشف على عدد كبير من المواطنين والأهالي حتى الآن بالتخصصات المختلفة وتحويل بعض الحالات التي تعاني من أمراض مزمنه لتلقي العلاج اللازم بالمستشفى.

أكد هشام هارون، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، استمرار الدفع بالقوافل الطبية للقري البعيدة والنائية والمحرومة من الخدمات الطبية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، بمركز الفرافرة ولمدة يومين، والتي بدأت أعمالها وتستمر حتى نهاية اليوم.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن القافلة الطبية المجانية تستكمل أعمالها بكامل التخصصات ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة".

