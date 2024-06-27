الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لارتفاع درجة الحرارة.. إصابة 8 أشخاص بضربات شمس فى أسوان

ارشيفية
ارشيفية

أصيب 8 أشخاص بضربات شمس، أثناء تواجدهم بطريق العلاقى بمدينة أسوان، صباح اليوم الخميس، إثر ارتفاع درجة حرارة الطقس خلال فترة النهار داخل المحافظة.

وحققت محافظة أسوان، اليوم الخميس، درجة حرارة الطقس  العظمى 44 درجة، والصغرى 30 درجة، حيث انتشرت أشعة الشمس الحارة فى جميع الأرجاء. 

 إصابة 8 أشخاص بضربات الشمس في أسوان 

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع إصابة عدد 8 أشخاص بالإجهاد الحرارى "ضربة الشمس" أثناء تواجدهم تحديدًا عند بوابة حرس الحدود الأولى بمنطقة العلاقى التابعة لدائرة المدينة.

وتوجهت على الفور سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وشهدت محافظة أسوان خلال الآونة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا فى درجة حرارة الطقس، ما ساهم فى عدم تواجد الأهالي بالشوارع تحديدًا خلال فترة النهار، حيث شملت تحركاتهم خلال فترة النهار التوجه للعمل ثم العودة للمنازل فقط، ولكن تختلف الأوضاع بشكل كبير جدًا خلال الفترة المسائية بعد تحسن أحوال الطقس ويبدأ الأهالى في التنزه على كورنيش النيل، والتوافد على الحدائق. 

وفى سياق آخر كان قد أصيب 11 شخصًا جراء وقوع حادث انقلاب سيارة "كبوت"، بطريق قرية السيالة دابود بمركز نصر النوبة شمال محافظة أسوان، صباح اليوم الخميس، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 11 شخصًا فى حادث انقلاب سيارة “كبوت” 

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة "كبوت" يستقبلها ركاب تحديدًا عند طريق قرية السيالة دابود بمركز نصر النوبة شمال المحافظة، ما أسفر عن أصابة 11 شخصًا.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع آثاره من الطريق لتسيير الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها للوصول إلى الأسباب ومن وراءها.

أسوان طريق العلاقى ضربات الشمس مستشفى أسوان التخصصي ارتفاع درجة الحرارة

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