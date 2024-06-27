الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دعم إقرار هدنة فى غزة بقوة.. كواليس انقلاب جالانت على نتنياهو بواشنطن

جالانت في واشنطن
جالانت في واشنطن

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، عن أنه يدعم صفقة الهدنة في غزة وتحرير المحتجزين التي اقترحها الرئيس الأمريكي جو بايدن، من أجل وقف الحرب المستمرة منذ قرابة 9 أشهر في غزة، ولا يزال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يماطل في المضي قدمًا فيها.

جالانت يورط نتنياهو فى واشنطن

وحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، تعهد جالانت خلال زيارته الولايات المتحدة بالتزام حكومة الاحتلال بصفقة الهدنة وتحرير المحتجزين التي تتكون من 3 مراحل، والتي كشف عنها بايدن نهاية الشهر الماضي.

وقال جالانت، في الوقت الذي يواصل فيه الوسطاء القطريون والمصريون محاولتهم إنقاذ الصفقة المتعثرة: "إننا نقف بثبات وراء صفقة الرئيس الأمريكي، التي قبلتها إسرائيل، والآن يجب على حماس قبولها أو تحمل العواقب".

وتابعت الصحيفة أن حكومة الاحتلال زعمت أن حماس رفضت المقترح، حيث تصر الحركة الفلسطينية على ضرورة تعهد إسرائيل بوقف الحرب نهائيًا قبل تحرير المحتجزين، بينما تصر إسرائيل على تنفيذ المرحلة الأولى للصفقة أولًا.

وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي، يوم الثلاثاء، إن "إسرائيل ملتزمة بالاتفاق"، مشيرا إلى أن الوقت ليس في صالح المحتجزين في غزة.

وأضافت الصحيفة أن بعد تصريحاته التليفزيونية بأنه غير ملتزم بالصفقة، عاد نتنياهو وأكد أنه ملتزم بالصفقة، في خطابه أمام الكنيست، وكانت لهجته مختلفة عن تلك التي استخدمها في مقابلة مع القناة 14 ليلة الأحد، عندما قال إنه يدعم الصفقة جزئيا فقط.

txt

البيت الأبيض: سوليفان أكد خلال لقائه جالانت دعم واشنطن الثابت لأمن إسرائيل

ولفتت إلى أن أزمة المحتجزين كانت على رأس جدول أعمال جالانت خلال محادثاته في واشنطن هذا الأسبوع مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

وقال جالانت: "لكن ليكن معلوما أن حربنا ليست مع أهل غزة. حربنا ليست مع شعب لبنان، حربنا هي ضد حماس وحزب الله".

كما دعا مستشار اتصالات الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، حماس إلى قبول الصفقة، مضيفا أنها ستساعد، بالإضافة إلى ذلك، في تسهيل توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، حيث يضمن الاتفاق وقفا مؤقتا للقتال في مرحلته الأولى، مقابل إطلاق سراح 33 من الرهائن.

وقال جالانت في واشنطن: "نحن ملتزمون، وأنا ملتزم شخصيًا، بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى غزة، نحن لا نقاتل إلا من يريد الإضرار بنا".

جالانت نتنياهو صفقة الهدنة المحتجزين غزة الحرب الاحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

مخططات نتنياهو السرية للبقاء فى منصبه.. التمسك بالمتطرفين وخلق أعداء جدد

فى حال وفاة ترامب أو بايدن.. سيناريوهات مثيرة تنتظر انتخابات الرئاسة الأمريكية

الفرصة الأخيرة.. مناظرة ترامب وبايدن اختبار جديد لقدراتهما العقلية قبل الانتخابات

أبرز تصريحات سارة نتنياهو: الجيش يحاول الانقلاب على نتنياهو.. ولا نثق بالقيادة

مفاجآت جديدة فى قضية الوثائق.. ترامب يحفظ أسرار أمريكا بـ"الدش" و"قاعة رقص"

ورطة جديدة لنتنياهو.. التجنيد الإجبارى لـ"الحريديم" يُمهد لحل حكومة الاحتلال

الولايات المتحدة تمد إسرائيل بـ600 شحنة أسلحة.. والاحتلال يستعد لمعركة لبنان

بعد تصريحات نتنياهو.. كشف السر وراء تباطؤ شحنات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل

الأكثر قراءة

استمرار حبس شقيق الطالبة جنى لاتهامه بالتسبب فى وفاتها

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 27-6-2024

الأهلى يطلب 145 مليونًا لرحيل "أفشة" للدورى الكويتى

كيم كاردشيان تتغزل بنجم منتخب إنجلترا.. القصة كاملة

الأمن يكثف التحريات لكشف لغز "ساق سيدة" وسط القمامة فى أوسيم بالجيزة

قرار من المحكمة الاقتصادية بشأن دعوى "الخطيب" ضد مرتضى منصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الجرح السودانى

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

صور

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

مخططات نتنياهو السرية للبقاء فى منصبه.. التمسك بالمتطرفين وخلق أعداء جدد

حوالى 38 ألف شهيد.. الإبادة الجماعية والمجازر متواصلة فى غزة لليوم الـ265

جالانت وساليفان يعقدان اجتماعًا حول إمدادات الأسلحة لتل أبيب