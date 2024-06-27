"متشغلش التكييف أثناء النوم".. نصائح مهمة لترشيد استهلاك الكهرباء

قال المهندس أحمد صلاح الشناوي، استشاري الطاقة الكهربائية، إن ترشيد الطاقة الكهربائية يجب أن ينبع من المواطن نفسه لتقليل فاتورة الكهرباء.

وأضاف "الشناوي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن ترشيد الاستهلاك يقلل كمية الطاقة الكهربية المنتجة من محطات الكهرباء، وبالتالي تقليل كمية الغاز الطبيعي التي تستهلكها المحطات.

وأشار إلى أن هناك أجهزة كثيرة شديدة الاستهلاك للكهرباء مثل السخان والتكييف والغسالة فول أوتوماتيك، ويجب استخدام بطاقة ترشيد الطاقة على الأجهزة وهي أجهزة معتمدة من وزارة الكهرباء.

وتابع: "هناك نصائح عديدة لترشيد الاستهلاك، لا داعي لاستهلاك السخان الكهربائي في فصل الصيف، وفي حالة استخدامه يجب تشغيله لمدة لا تزيد عن نصف ساعة متصلة".

وأردف: "الغسالة فول أوتوماتيك يجب أن نتجنب استخدام المجفف فيها، يمكننا تعريض الملابس للشمس، وبالنسبة للثلاجة، يجب عدم وضع الأكل فيها وهو ساخن جدًا حتى لا تستغرق دورة التبريد وقتًا أطول، ويجب استخدام التكييف عند درجة حرارة 26 أو 24 أو 25 مثلًا وليس 18 و20 درجة مئوية، ولا يجب تشغيل التكييف طوال فترة النوم وبخاصة أنه مضر للجسم عند التعرض له لفترات طويلة".