الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأهلي وبيراميدز وميكالي.. تفاصيل أزمة "الثلاثة الكبار" في المنتخب الأوليمبي

ميكالى
ميكالى

أزمة تدور رحاها بين الأهلى وبيراميدز من جانب والمنتخب الأولمبي الذي يستعد لخوض غمار أولمبياد باريس من جانب آخر.

ويرغب البرازيلى ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي في استدعاء ثلاثة لاعبين فوق السن للمشاركة مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد باريس، وبعدما وجد المدير الفنى البرازيلى صعوبة فى استدعاء محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه، استقر الرأى على استدعاء ثلاثة لاعبين من بين اللاعبين محمد عبدالمنعم وإمام عاشور ثنائى الأهلى وأحمد سيد زيزو من الزمالك ومصطفى فتحى من بيراميدز.

 

ولكن مع احتدام المنافسة بين الأهلى وبيراميدز على لقب الدوري هذا الموسم، يواجه ميكالى صعوبة في استدعاء ثنائى الأهلى أو لاعب بيراميدز، حيث يرفض كل مدير فنى سواء فى الاهلى أو بيراميدز التخلى عن لاعبيه، وذلك للحاجة إلى جهودهم خلال الفترة القادمة، والتي تشهد منافسة شرسة على لقب دورى نايل، خاصًا بعدما انحصر اللقب بين الشياطين الحمر والفريق السماوى، في ظل ابتعاد الزمالك.

 

ويعد عبدالمنعم وعاشور من العناصر الأساسية فى الأهلى، مما جعل كولر يرفض انضمامهما للمنتخب الأولمبى، فيما يعد مصطفى فتحى واحد من اللاعبين الذين بعول عليهم الجهاز الفنى فى بيراميدز لمواصلة الانتصارات للمنافسة على لقب الدورى.

 

من جانبه، اشتكى ميكالى للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة من تعنت الأندية فى السماح للاعبيها فى الانضمام للمنتخب، ووعد الوزير بالتدخل لدى الاندية لمحاولة تقريب وجهات النظر، وإزالة كافة المعوقات قبل سفر بعثة المنتخب الاولمبى للمشاركة فى المنافسات الاولمبية.

 

ويقع منتخب مصر فى المجموعة الثالثة في أولمبياد باريس 2024، بجانب كل من: إسبانيا، أوزبكستان والدومينيكان، حيث صعد الفراعنة الصغار للأولمبياد بعد التأهل لنهائى بطولة إفريقيا والتى أقيمت فى المغرب، والتى فاز بلقبها المنتخب المغربى.

أزمة بين المنتخب الاولمبى والاهلى وبيراميدز محمد عبدالمنعم وامام عاشور مصطفى فتحي أحمد سيد زيزو اولمبياد باريس ميكالى المدير الفنى للمنتخب الاولمبى

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