الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 ومواصفات ورقة الامتحانات

امتحانات
امتحانات

انتهي طلاب الثانوية العامة 2024 من آداء امتحان مادتي اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية خلال الأيام الماضية لكافة الشعب الدراسية علمي علوم وعلمي رياضة والشعبية الأدبية، وازداد معدل البحث خلال الأيام الماضية عن المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

امتحان مادة الفيزياء والتاريخ لطلاب الثانوية العامة 2024

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة الفيزياء يوم السبت المقبل الموافق 29 يونيو الجاري، فيما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ في نفس اليوم وتستمر امتحانات الثانوية العامة 2024 حتي شهر يوليو المقبل.

المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

ويواصل طلاب الثانوية العامة 2024 أداء امتحانات نهاية العام الدراسي، يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، ويوم السبت الموافق 6 يوليو امتحان مادة الكيمياء، ويوم الأربعاء الموافق 10 يوليو امتحان مادة الجيولوجيا، يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو مادة امتحان الأحياء لطلاب الشعبية العلمية علوم.

كما يبدأ طلاب الشعبة الأدبية الامتحانات من يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة التاريخ، يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الجغرافيا، يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة علم النفس والاجتماع، يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

مواصفات المتبقي من امتحانات الثانوية العامة 2024

وجاءت مواصفات امتحانات مواد التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، والفلسفة والمنطق، الاختيار من متعدد، 40 سؤالا بدرجة واحدة، و6 أسئلة بدرجتين، العدد الكلي للأسئلة 46 سؤالا، و4 أسئلة مقالية كل سؤال بدرجتين.

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علمي وأدبي.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 ومواصفات امتحان المواد المتبقية

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2024.. اعرف جميع المواد المتبقية

وجاءت مواصفات امتحانات مواد الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، والجيولوجيا وعلوم البيئة الاختيار من متعدد، الأسئلة فيها بدرجة واحدة يبلغ 40 سؤالا، وعدد الأسئلة بدرجتين يبلغ 6 أسئلة، العدد الكلي للأسئلة 46 سؤالا، و4 أسئلة مقالية كل سؤال بدرجتين.

وجاءت مواصفات ورقة امتحان مادة الرياضيات الاختيار من متعدد، 11 سؤالا بدرجة واحدة، و7 أسئلة بدرجتين ليكون العدد الكلي للأسئلة 18 سؤالا، وسؤالين مقالين واحد بدرجتين، وسؤال بثلاث درجات.

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