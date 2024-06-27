الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل

بدأت المنظمات الاحتجاجية المناهضة لحكومة نتنياهو يوما من المظاهرات، اليوم الخميس، من خلال إغلاق طريق سريع رئيسي في وسط إسرائيل، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية.

ومن المقرر تنظيم احتجاجات على مدار اليوم في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بصفقة المحتجزين وإجراء انتخابات فورية.

وبالإضافة إلى الاحتجاج على الطريق السريع، من المقرر تنظيم مظاهرات خارج منازل شخصيات بارزة في الحكومة الإسرائيلية في قيصرية والقدس، وهناك دعوات متواصلة للإضراب العام.

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن قوة كابلان، التي تقول إنها تقود الاحتجاجات في القدس، قولها: "سنحتج حتى يسقط. رئيس الوزراء الفاشل والأكثر استفزازًا لن يوقف مطالبة المواطنين بإعادة الولاية إلى الشعب. كانت المظاهرات في منزل نتنياهو محورية في تفكيك حكومته السابقة، وسوف تكون كذلك مرة أخرى".

وكانت احتجاجات ضد بنيامين نتنياهو قد نظمت الأربعاء في 50 موقعا في أنحاء فلسطين المحتلة. وأفادت وسائل إعلام بأن المتظاهرين طالبوا بالتوقيع على اتفاق تبادل أسرى حرب غزة ووقف القتال في القطاع الفلسطيني.

كما أفادت مصادر إخبارية، في وقت متأخر من يوم الإثنين، بتنظيم احتجاجات صهيونية في تل أبيب والقدس المحتلة ضد نتنياهو.

وخلال اليومين الماضيين، نظم المتظاهرون الصهاينة مظاهرات حاشدة، وأغلقوا الطرق والشوارع في القدس المحتلة وهرتسليا وتل أبيب، وطالبوا بإجراء انتخابات مبكرة.

وتحولت عدة مسيرات احتجاجية إلى أعمال عنف بعد أن لجأت الشرطة إلى الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الحشد، واعتقلت العشرات.

حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة

وحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، فقد استشهد أكثر من 37 ألف فلسطيني، وأصيب أكثر من 86 ألفا آخرين في الإبادة الجماعية التي يرتكبها النظام الصهيوني في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.