عبوتان ناسفتان السبب.. جيش الاحتلال يكشف ما حدث لجنوده فى "جنين"

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، عن أن الضابط الذي قُتل في جنين، كان ضمن قوة وصلت لتخليص القوة الأولى التي أصيبت بعبوة ناسفة، وفق نبأ عاجل أذاعته "القاهرة الإخبارية".

وأضافت "إذاعة جيش الاحتلال"، أن تحقيقات الجيش الأولية تشير إلى أن العبوتين كبيرتان جدًا تم زرعهما على عمق متر ونصف المتر.

وكان أعلن جيش الاحتلال، عن مقتل ضابط في جنين وإصابة جندي بجروح خطيرة و4 بجروح متوسطة، وفق بنأ عاجل أذاعته "القاهرة الإخبارية".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ265 للعدوان على قطاع غزة، قصفه العشوائي لسكان القطاع الفلسطيني من الجو والبر والبحر، في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.