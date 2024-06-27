مثمنا جهود "حياة كريمة".. اتحاد شباب المصريين بالخارج ينضم لحملة ترشيد استهلاك الكهرباء

أطلق اتحاد شباب المصريين بالخارج، برئاسة الدكتور محمود حسين، مبادرة لحث أبناء الوطن بالداخل علي ترشيد استهلاك الطاقة، وذلك لتجاوز أى تحديات تواجه الدولة المصرية، انطلاقا من دوره الوطني بتقديم المساندة والمساهمة في المبادرة التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة.

أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء

أكد اتحاد شباب المصريين بالخارج، في بيان صحفي اليوم، أن المبادرة ستتم من خلال تنظيم عدد من الندوات والمؤتمرات مع الشباب، فضلا عن تنظيم ملتقي في القريب العاجل للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء.

أشار اتحاد شباب المصريين بالخارج، إلى أنه مهتم بتنفيذ اهداف مبادرة ترشيد استهلاك الكهرباء حيث يسعي خلال الفترة المقبلة لتنفيذ برامج تعليمية ومعسكرات صيفية للشباب ترسخ مفهوم ترشيد الاستهلاك، بالإضافة إلى عمل مبادرات مجتمعية لتشجير المدن وتحسين البيئة الخضراء في إطار أهدافه بالوقوف خلف الدولة المصرية.

تفعيل مبادرة ترشيد استهلاك الطاقة

وشدد اتحاد شباب المصريين بالخارج على أهمية مشاركة كافة القوي والمؤسسات الوطنية تفعيل مبادرة ترشيد استهلاك الطاقة التي دشنتها مؤسسة حياة كريمة، في ظل ما تعانيه مصر وكذلك دول المنطقة من أزمة كبيرة في الطاقة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة والتغيرات المناخية.

أوضح الاتحاد أن أزمة الطاقة دولية وليست أزمة الدولة المصرية فقط لا غير، وأن مواجهتها هي مسئولية الحكومة والشعب معا وليست مسئولية جهة بعينها، مشددا على ضرورة مساندة وسائل الإعلام لتلك المبادرة لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في ترشيد استهلاك الكهرباء.