الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكالة تأمين التجارة والاستثمار الإفريقية: انضمام مصر سيكون "علامة فارقة"

الاتحاد الإفريقي
الاتحاد الإفريقي

جدد الرئيس التنفيذي لوكالة تأمين التجارة والاستثمار الإفريقية "ATIDI"، مانويل موزس، دعوته لانضمام مصر رسميا إلى الدول الأعضاء المساهمين في الوكالة.

وقال مانويل موزس، على هامش الاجتماع العام السنوي الـ(24) المنعقد في مدينة ليفيجستون بزامبيا، بحضور الرئيس الزامبي هاكيندي هيشيليما: "إن انضمام مصر إلى وكالة تأمين التجارة والاستثمار الإفريقية ATIDI، التي تضم في عضويتها حاليا 24 دولة إفريقية، سيمثل خطوة في غاية الأهمية لتحفيز انضمام دول القارة جميعا، البالغ عددها 55 دولة، وأدعو إلى الإسراع به".

انضمام مصر للوكالة

وكان "موزس" قد عبّر عن أمله أن تنضم مصر قريبا لعضوية الوكالة، قائلا: "نتطلع إلى أن تكون مصر في مرحلة إنهاء الانضمام إلى ATIDI، حيث نترقب بشدة أن يصدق البرلمان المصري على الانضمام لعضوية الوكالة، وهي عملية قيد الدراسة حاليا"، مشيرا إلى أن مصر دولة كبرى وذات اقتصاد كبير، وسيشكل انضمامها علامة فارقة.

وأوضح أن العضوية في ATIDI مفتوحة لجميع الدول الإفريقية الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، والدول غير الإفريقية، والمنظمات الاقتصادية الإقليمية، ومؤسسات التنمية الدولية، ووكالات ائتمان التصدير والشركات الدولية الخاصة والعامة.

تغطية تأمينية شاملة

وقدمت ATIDI تغطية تأمينية لأعمال تجارية واستثمارية بلغت قيمتها 78 مليار دولار منذ إنشائها عام 2001 تحت اسم وكالة التأمين التجاري الإفريقي ATI (بدعم من الكوميسا والبنك الدولي)، وكانت قد بدأت كمنظمة متعددة الأطراف تضم 7 دول: بوروندي وكينيا ومالاوي ورواندا وتنزانيا وأوغندا وزامبيا، لتوفير التأمين للمستثمرين الأجانب الذين يدركون المخاطر التي تحف الاستثمار والتجارة عبر القارة.

وخلال العام المالي المنتهي في يونيو 2023 قدمت الوكالة تغطية تأمينية لاستثمارات بقيمة بلغت 9.8 مليار دولار، وتبلغ قيمة رأس المال الحالية لوكالة تأمين التجارة والاستثمار ATIDI ما قيمته 616 مليون دولار، حيث تخطط لمضاعفته.

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