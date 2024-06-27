الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قنديل يترأس اجتماع مجلس إدارة نادى جامعة حلوان لمناقشة خطط التطوير والأنشطة المستقبلية

نادى جامعه حلوان
نادى جامعه حلوان

عقد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة نادي الجامعة، اجتماعًا مع مجلس إدارة النادي بحضور نواب رئيس الجامعة والأعضاء لمناقشة جدول الأعمال واستعراض الإنجازات خلال الفترة الماضية.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور قنديل على الرؤية التطويرية والاستفادة القصوى من الإمكانيات المكانية والأكاديمية، وأهمية توفير فرص تدريب للطلاب في مختلف التخصصات.

مناقشة إنشاء شركة للخدمات الرياضية وتطوير خدمات النادي

كما تم التركيز على الاستثمار في الطلاب من خلال تكوين فرق رياضية للمشاركة في المسابقات المحلية ثم الدولية، ومناقشة إنشاء شركة لتقديم الخدمات الرياضية.

وأكد رئيس مجلس إدارة النادى على ضرورة استكمال الخدمات لأعضاء النادي وتنظيم حفل افتتاح لها لعمل تسويق لهذه الخدمات وتدشينها والإعلان عنها.

واستعرض الدكتور أحمد فاروق، المدير التنفيذى للنادى، الأنشطة التي تم تنفيذها مؤخرًا مثل مشروع نادي الطفل، كما تم استعراض البرامج والمشروعات ومن بينها برنامج الرحلات اليومية ومشروع المخترع الصغير.

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وناقش المجلس آلية توجيه الدعوات لأعضاء مجلس إدارة النادي وإجراءات عقد اجتماع جمعية عمومية، كما تم مناقشة الخطة المعدة  لتسعير الخدمات وتحديد أسعار العضوية.

استعراض خطط لإنشاء أكاديميات رياضية وإشهار فروع النادى فى كليات الجامعة

كما تم استعراض خطط إنشاء أكاديميات للريشة الطائرة وألعاب القوى، ومناقشة إجراءات إشهار فروع النادي.

وفي ختام الاجتماع، أكد المجلس على أهمية تنفيذ هذه الخطط لتطوير النادي وتعزيز دوره في خدمة الطلاب والمجتمع الجامعي.

وفي سياق آخر أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بإنشاء أفرع جامعات دولية بجمهورية مصر العربية وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بجذب الجامعات الدولية المرموقة عالميًا ذات التصنيف الدولي والسمعة الأكاديمية المتميزة؛ لإنشاء فروع لها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يسهم في تنوع للتعليم الجامعي في مصر، وذلك في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

أكاديميات للريشة الطائرة أسعار العضوية الرحلات اليومية نادي الطفل البرامج والمشروعات الرؤية التطويرية

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