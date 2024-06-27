جيش الاحتلال: مقتل ضابط وإصابة 5 جنود فى جنين

أعلن جيش الاحتلال عن مقتل ضابط في جنين وإصابة جندي بجروح خطيرة و4 بجروح متوسطة، وفق نبأ عاجل أذاعته "القاهرة الإخبارية".

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ265 للعدوان على قطاع غزة، قصفه العشوائي لسكان القطاع الفلسطيني من الجو والبر والبحر، في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

قصف منازل ومدارس تؤوى نازحين وسط وجنوب غزة

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال الساعات الماضية حرب الإبادة الجماعية والمجازر المروعة، حيث قصفت العديد من منازل المواطنين والمدارس المأهولة بالنازحين وسط وجنوب القطاع، ما تسبب في استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء.