الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"صرف الإسكندرية" تنفذ حملات توعية مكثفة للأطفال والكبار بالأحياء

حملات التوعية بالإسكندرية
حملات التوعية بالإسكندرية

نفذت شركة الصرف الصحي بـالإسكندرية، حملات توعية ميدانية وندوات توعوية في نطاق أحياء  (منتزه أول – منتزه ثان –  شرق –  غرب الإسكندرية)؛ من خلال الإدارة العامة للوعي البيئى، وذلك لايصال رسائل التوعية لجميع المواطنين عن ترشيد استهلاك المياه وكيفية التعامل الصحيح مع شبكات الصرف الصحي والتوعية برقم الخط الساخن والخدمات التى تقدمها الشركة للجمهور.

وجرى إجراء استقصاء رأي للمواطنين فى الخدمات المقدمة لتحسين الخدمة، والوقوف على أي مشاكل أو معوقات للصرف الصحى يواجهها المواطن لحلها وتلافيها.

كما شملت أنشطة التوعية ندوات توعية للكبار والصغار وورش عمل تفاعلية والعاب للاطفال وتوزيع جوائز مقدمة من الشركة، والاشتراك بالقوافل الصحية والسكانية بالتعاون مع حى المنتزه ثان والجمعيات الاهلية.

تأتى خطط التوعية تلك فى إطار الخطة العامة التى وضعتها الشركة لتشمل جميع احياء الإسكندرية.

وأشار المهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي، إلى أهمية توعية المواطنين بكيفية الحفاظ علي مرافق ومشروعات الدولة التنموية في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، وكيفية الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى والإتجاه إلى الأنشطة التفاعلية لتغيير السلوكيات من خلال المشاركة لاكتساب السلوكيات الصحيحة.

وأكد رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، على أهمية تعزيز الوعي، وتوعية المواطنين بالحفاظ على المشروعات القومية والاستخدام الآمن للمرافق الحيوية مما يساعد في الحفاظ عليها وطول عمرها الافتراضي، مؤكدًا على دور الشركة في الوصول الي جميع المواطنين وتوضيح رسائل التوعية المختلفة لكل فئة ومرحلة سنية.

ولفت إلى استمرار عمل الخط الساخن والعمليات لتلقي بلاغات المواطنين طوال اليوم من أي خط أرضي أو محمول علي رقم 175 لأي مشكلة تخص الصرف الصحي أو تراكمات المياه، حيث تقدم شركة الصرف الصحي بالإسكندرية خدماتها لأكثر من 5 ملايين نسمة في مدينة الإسكندرية.

حملات التوعية بالإسكندرية
حملات التوعية بالإسكندرية
حملات التوعية بالإسكندرية
حملات التوعية بالإسكندرية
حملات التوعية بالإسكندرية
حملات التوعية بالإسكندرية
IMG-20240627-WA0008
IMG-20240627-WA0008
شركة الصرف الصحي حملات توعية ميدانية ندوات توعوية شبكات الصرف الصحي ترشيد استهلاك المياه

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