الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إجراءات جديدة فى الكنترولات بشأن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024

الثانوية العامة
الثانوية العامة

بدأت الكنترولات المركزية بمدينة السادس من أكتوبر للتقدير الإلكتروني، اليوم الخميس، في عملية إدخال البيانات، والعمل على تنقية وتدقيق بيانات طلاب الثانوية العامة، ومراجعة تظليل أرقام جلوس الطلاب في ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية. 

بدء تصحيح اللغة الثانية

ويأتي ذلك استعدادًا لتصحيح مادة اللغة الاجنبية الثانية، التي أداها الطلاب صباح أمس الأول، في ثاني أيام انطلاق المواد الأساسية لامتحانات الثانوية العامة 2024. 

كان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد قال إنه تم تشكيل لجنة فنية من الخبراء لمراجعة نموذج الإجابة وورق الأسئلة لكل مادة امتحانية قبل بدء تصحيح أوراق إجابات الطلاب.

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وشدد الوزير فى تصريحات له على أن اللجنة تراجع كل التفاصيل الخاصة بالإجابات والأسئلة؛ للتأكد من عدم وجود أي خطأ، وأن قرارات اللجنة تضع مصلحة الطلاب على رأس أولوياتها.

إعطاء كل طالب حقه فى عملية التصحيح

وتفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أمس الأربعاء، مركز التصحيح الرئيسي الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة، وذلك في إطار متابعته سير امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الدراسي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤.

وأكد الوزير حرص الوزارة على مصلحة الطلاب، وإعطاء كل طالب حقه في عملية التصحيح، مشيرًا إلى أن عملية التصحيح الإلكتروني تتم بدقة؛ لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

كما استعرض الدكتور رضا حجازي داخل المركز مختلف الإجراءات والمراحل التي تمر بها عملية التصحيح الإلكتروني والمراجعة والتدقيق لأوراق الإجابة، لافتًا إلى أن كل التفاصيل في ورقة إجابة البابل شيت أو ورقة إجابة الأسئلة المقالية تخضع لمراجعات دقيقة العديد من المرات، سواء فيما يتعلق ببيانات الطالب ورقم جلوسه أو فيما يتعلق باختيارات الإجابة في البابل شيت أو الاجابة في ورقة إجابة الأسئلة المقالية.

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مراجعة البيانات

كما تفقد الوزير أعمال الكنترول وجميع الوحدات بداخله من مسح ضوئى للبيانات ومراجعة البيانات وتدقيقها؛ للوقوف على الإجراءات المتبعة لتدقيق بيانات الطلاب غير المكتملة أو الخاطئة في ورق الإجابة، حيث تخضع البيانات في هذه الحالة للعديد من الإجراءات المتعلقة بالمراجعة والتدقيق؛ للتأكيد على بيانات الطالب واختياراته في ورق الإجابة من قبل منظومة متكاملة وخطوات متعددة لضمان تحقيق مبدأ العدالة.

واستعرض الوزير خطوات التصحيح الإلكتروني التي تتم في حالة وضع الطالب علامة "X" على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة، حيث يصدر سيستم التصحيح الإلكتروني إنذارًا للمراقب على لمراجعة الإجابة والتأكيد على اختيار الإجابة الصحيحة التي ظللها واختارها الطالب.

وأشاد الوزير بجهود الكوادر المتميزة القائمة على عملية التصحيح، وما لديهم من خبرة في هذا المجال، والتعاون المشهود بين جميع القطاعات.

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