الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"أهل الكهف" يتذيل قائمة إيرادات أفلام عيد الأضحى

اهل الكهف
اهل الكهف

حلّ فيلم أهل الكهف للنجم خالد النبوي في المركز الأخير بصراع الإيراد اليومي لشباك التذاكر المصري. 

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وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيان الإيرادات اليومية لشباك التذاكر المصري، إن فيلم "أهل الكهف" جاء في المركز الأخير بإيراد وصل إلى ٢٢٩ ألف جنيه في ليلة الأربعاء. 

قصة فيلم "أهل الكهف" 


يتناول الفيلم قصة تشويقية حول "أهل الكهف" في إطار من التشويق المبني على الكثير من المشاهد الأكشن، حيث من المتوقع أن يجد الجمهور شكلًا جديدًا على السينما المصرية على طريقة أفلام عالمية، فقصة العمل تدور في إطار خيالي حول عدد من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون فيجدون أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ويعيشون صراعًا قويًا مع الزمن.

فيلم "أهل الكهف"، بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد، ريم مصطفى، بسنت شوقي، هاجر أحمد، صبري فواز، رشوان توفيق، أحمد وفيق، معالجة سينمائية للكاتب أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة.

فيلم "أهل الكهف" مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 7 أشخاص داخل كهف بعد 300 عام من النوم بعد هروبهم من بطش الملك "ديقيانوس"، وعندما يعودون إلى المملكة، يصطدمون بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلون في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي شيء يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم الحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة أخرى إلى الكهف انتظارًا للموت.

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