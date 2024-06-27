"الأرصاد" تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس.

وقال "القياتي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، إن البلاد تشهد في الفترة الحالية ارتفاعًا في قيم الحرارة عن المعدلات الطبيعية، لكن بقيم متفاوتة في أنحاء الجمهورية كافة.

وأشار إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة ستكون بين 39 و40 درجة مئوية على مدار اليوم والغد، ومع ارتفاع نسبة الرطوبة قد نشعر بها في حدود 42 درجة مئوية وربما 43 درجة.

وأضاف: "سنشهد انخفاضًا طفيفًا في قيم الحرارة يوم السبت، وستسجل القيمة العظمى على القاهرة ما بين 36 و37 درجة".

وتابع: "كلما اتجهنا جنوبًا ترتفع قيم الحرارة على نحو تدريجي لتكون العظمى على جنوب الصعيد في حدود 44 و45 درجة مئوية، والارتفاعات كبيرة خلال ساعات النهار، وستشهد ساعات الليل ارتفاعات في قيم الحرارة عن الليالي الماضية".