الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الأرصاد" تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

درجات الحرارة
درجات الحرارة

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس.

وقال "القياتي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، إن البلاد تشهد في الفترة الحالية ارتفاعًا في قيم الحرارة عن المعدلات الطبيعية، لكن بقيم متفاوتة في أنحاء الجمهورية كافة.

وأشار إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة ستكون بين 39 و40 درجة مئوية على مدار اليوم والغد، ومع ارتفاع نسبة الرطوبة قد نشعر بها في حدود 42 درجة مئوية وربما 43 درجة.

وأضاف: "سنشهد انخفاضًا طفيفًا في قيم الحرارة يوم السبت، وستسجل القيمة العظمى على القاهرة ما بين 36 و37 درجة".

وتابع: "كلما اتجهنا جنوبًا ترتفع قيم الحرارة على نحو تدريجي لتكون العظمى على جنوب الصعيد في حدود 44 و45 درجة مئوية، والارتفاعات كبيرة خلال ساعات النهار، وستشهد ساعات الليل ارتفاعات في قيم الحرارة عن الليالي الماضية".

الطقس حالة الطقس طقس اليوم درجات الحرارة صباح الخير يا مصر

مواد متعلقة

حالة الطقس اليوم الخميس في مصر وتوقعات درجات الحرارة خلال الأسبوع

الأكثر قراءة

استمرار حبس شقيق الطالبة جنى لاتهامه بالتسبب فى وفاتها

الأهلى يطلب 145 مليونًا لرحيل "أفشة" للدورى الكويتى

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 27-6-2024

قرار من المحكمة الاقتصادية بشأن دعوى "الخطيب" ضد مرتضى منصور

سبب وفاة لاعب الإسماعيلى السابق طارق الوحش وموعد ومكان الجنازة

"أمواج عالية" ترفع الرايات الصفراء والحمراء على شواطئ الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الجرح السودانى

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

صور

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

مخططات نتنياهو السرية للبقاء فى منصبه.. التمسك بالمتطرفين وخلق أعداء جدد

حوالى 38 ألف شهيد.. الإبادة الجماعية والمجازر متواصلة فى غزة لليوم الـ265

جالانت وساليفان يعقدان اجتماعًا حول إمدادات الأسلحة لتل أبيب