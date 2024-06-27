الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحديث لحظي.. سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

الذهب
الذهب

استقر سعر الذهب اليوم الخميس 27 يونيو 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار، تزامنا استقرار سعر الذهب عالميا بعد انخفاضه لأدنى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة، وسط ترقب المستثمرين لبيانات تضخم أمريكية وتترقب الأسواق هذا الأسبوع بيانات تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في الولايات المتحدة، واستقرار سعر صرف الدولار. 

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

وتعرض "الدستور" سعر الذهب اليوم بيع وشراء اليوم الخميس 27  يونيو 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار، والذي سجل اليوم الحميس 27  يونيو 2024، حوالي 3588.05 جنيها للبيع و3565.75 جنيها للشراء لعيار 24.

سعر الذهب في مصر

وتداول الذهب اليوم للبيع والشراء عيار 21 عند نحو 3140 جنيها للبيع و3120.00 جنيها للشراء، وقد وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 2691.05 جنيها للبيع و2674.25 جنيها للشراء، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2093.25 جنيه للبيع 2080.00 للشراء وسجل عيار الذهب 22 بنحو 3289.05 جنيه للبيع 3268.05 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم الخميس 27 يونيو 2024 فى مصر بالجنيه والدولار

تراجع أسعار الذهب بشكل مطرد وسط تصريحات أعضاء الفيدرالي الأمريكي المتشددة

تحديث لحظي.. سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر بالجنيه المصري

سعر الذهب اليوم الأربعاء 26-6-2024 فى مصر بالجنيه والدولار

أسعار مصنعية الذهب اليوم مصر

وخلال هذه الأيام، قد يختلف سعر تداول الذهب بالمصنعية في مصر من مكان لآخر ومن محافظة لأخرى، وأيضًا من صاغة لأخرى، حيث تتراوح ​​المصنعية بين 250 إلى 400 جنيه للجرام الواحد، لحساب سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية، حيث يتم إضافة 200 أو 250 جنيها على السعر الأصلي اليوم مع إضافة دمغة للعيار تتراوح بين 70 إلى 90 جنيها حسب محال الصاغة والمكان الذي يباع فيه الذهب.

سعر أوقية الذهب بالدولار

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفوري العالمية العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 2310.20 دولار. 

وفي المعاملات الفورية استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2299.55 دولار للأوقية.

 كم سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 في محلات الصاغة

سجل الجنيه عيار 21 اليوم الخميس 27  يونيو في مصر نحو 3140 جنيها للبيع و3120 جنيها للشراء.

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