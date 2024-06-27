2024..تعرف على برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية مرحلة البكالوريوس بعلوم حلوان



تعد التكنولوجيا الحيوية الجزيئية من العلوم الحديثة والمتطورة التي تجمع بين علم الأحياء والتقنيات المتقدمة. وفي هذا السياق، يقدم برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية لمرحلة البكالوريوس بكلية العلوم في جامعة حلوان فرصة متميزة للطلاب لدراسة هذا المجال الهام بنظام الساعات المعتمدة.

اهداف برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية لمرحلة البكالوريوس

يركز هذا البرنامج على تطبيق المعرفة المتعلقة بالأنظمة الحيوية لاستخدامها في مجالات متعددة مثل الصناعة والزراعة والطب والصيدلة والهندسة الطبية، ويتميز بتدريب الطلاب على استخدام التقنيات الحديثة في دراسة ومعالجة الكائنات الحية على المستويين الخلوي والجزيئي، مما يتيح إمكانيات واسعة لتحسين الصفات الوراثية وتطوير تطبيقات مبتكرة.

يشمل البرنامج دراسة تقنيات نقل الجينات بين الكائنات الحية، وتحليل الجوانب الجينية للكائنات، بهدف تحسين خصائصها وتعديل صفاتها لتحقيق أقصى استفادة في المجالات الصناعية والزراعية والاقتصادية. وبذلك، يعد هذا البرنامج خطوة هامة نحو إعداد جيل من العلماء والباحثين القادرين على المساهمة في تطوير حلول مبتكرة للتحديات العلمية والتكنولوجية المعاصرة.

يهدف برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية لمرحلة البكالوريوس بكلية العلوم جامعة حلوان إلى تقديم تعليم متميز وفقًا لمعايير الجودة المحلية والإقليمية حيث يركز البرنامج على تزويد الخريجين بالمعارف الأساسية والمهارات العملية في مجال التكنولوجيا الحيوية مما يسهم إيجابيًا في دعم الاقتصاد المصري وخدمة المجتمع.

شروط القبول ببرنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية لمرحلة البكالوريوس

وتتمثل شروط القبول في قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة القسم العلمي أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية وفقًا لشروط المجلس الأعلى للجامعات كما يمكن التحويل من جامعات أخرى حسب قواعد الجامعة والكلية ويجوز قبول الحاصلين على بكالوريوس بتقدير جيد جدًا على الأقل من كليات أخرى بشرط موافقة مجلس الكلية والأقسام المختصة ويتطلب التخرج إتمام 149 ساعة معتمدة على الأقل.

ويوفر هذا البرنامج فرصة متميزة للطلاب الراغبين في التخصص في مجال التكنولوجيا الحيوية الجزيئية مع التركيز على الجودة الأكاديمية والتطبيقات العملية

يتميز برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية بتأهيل خريجيه للعمل في مجالات متنوعة ومسارات مهنية مختلفة حيث يشمل المسار الطبي العمل في معامل البحث والتطوير بشركات الأدوية واللقاحات والأمصال ومعامل الحقن المجهري وقطاع السلامة والصحة المهنية ومعامل مكافحة التلوث البيولوجي أو العضوي أو مخلفات المصانع بالإضافة إلى المعامل البحثية بمستشفى سرطان الأطفال 57357 أما المسار الصناعي فيتيح للخريجين فرص العمل في الشركات الصناعية المنتجة للمواد الحيوية ومعامل ضمان ومراقبة الجودة وشركات مستحضرات التجميل والأغذية والألبان وشركات تطوير الزراعات وتنقية المياه كما يمكنهم الدخول في مجال ريادة الأعمال وتأسيس شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية ويوفر المسار البحثي فرصًا في المراكز البحثية المختلفة مثل المركز القومي للبحوث ومركز البحوث الزراعية والرقابة الدوائية ومركز البحوث الجنائية والطب الشرعي وهيئة المصل واللقاح والمعهد القومي للأورام وغيرها بينما يتيح المسار الأكاديمي للخريجين فرص التدريس في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمدارس الدولية علاوة على ذلك يمكن لخريجي البرنامج الحصول على منح ماجستير محليًا ودوليًا مما يفتح آفاقًا واسعة للتطور المهني والأكاديمي في مجال التكنولوجيا الحيوية الجزيئية.

هذا وقد تم توقيع بروتوكولات تعاون مع هيئات علمية محلية وجامعات خاصة، من أجل توفير برامج تدريب متقدمة للطلاب وذلك تنفيذًا للخطة الإستراتيجية والرؤية المستقبلية.



