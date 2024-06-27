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موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024 وخطوات الاستعلام عن قيمة المعاش

صرف معاشات
صرف معاشات

يبحث الكثير من المواطنين حول موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024، حيث يرصد “الدستور” شرحًا تفصيليًا في هذا التقرير مُتضمنًا كافة المعلومات المُهمة التي تهم أصحاب المعاشات في مصر.

موعد بدء صرف معاشات يوليو 2024

  • تمّ تبكير موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024 ليبدأ اعتبارًا من الخميس 27 يونيو 2024، بدلًا من يوم الإثنين 1 يوليو 2024، وذلك تسهيلًا على أصحاب المعاشات وتخفيفًا للضغط على البنوك ومكاتب البريد.
  • يُمكن للمتقاعدين صرف معاشاتهم من خلال:
    • ماكينات الصرف الآلي ATM التابعة لجميع البنوك العاملة في مصر وفروعها.
    • المحافظ الإلكترونية.
    • جميع فروع مكاتب البريد المصري.

تفاصيل هامة حول معاشات يوليو 2024

  • شملت دفعة معاشات يوليو 2024 الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة المصرية، والتي تتراوح بين 1495 و2300 جنيه مصري حسب الفئة.
  • بلغ إجمالي عدد المستفيدين من معاشات يوليو 2024 حوالي 11 ونصف مليون مواطن، بتكلفة تقارب 38 مليار جنيه مصري.
  • حرصت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على توفير كافة سبل الراحة للمتقاعدين، بما في ذلك التزام البنوك ومكاتب البريد بفترات عمل مُمتدة لتسهيل عملية الصرف.
  • تأتي عملية تبكير صرف معاشات يوليو 2024 في إطار حرص الدولة المصرية على توفير سبل الراحة للمواطنين وتخفيف الأعباء المالية عليهم، خاصةً مع حلول عيد الأضحى المبارك.

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خطوات الاستعلام عن معاشات يوليو 2024

  • يمكن للمتقاعدين الاستعلام عن معاشاتهم من خلال موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وذلك باتباع الخطوات التالية:
    1. الدخول إلى موقع التأمينات الاجتماعية: هنا.
    2. اختيار أيقونة "صاحب معاش".
    3. الضغط على أيقونة "الخدمات التأمينية".
    4. اختيار "استعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش".
    5. إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة.
    6. الضغط على "استعلام".
    7. ستظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بك.

 معلومات إضافية هامة

  • لا تشمل معاشات يوليو 2024 أي زيادة جديدة، حيث تمّ تطبيق الزيادة السنوية في شهر مارس 2024.
  • قررت وزارة المالية تبكير صرف مرتبات يوليو 2024 لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس 18 يوليو 2024.
  • تُعدّ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية هي المصدر الرسمي الوحيد لجميع المعلومات المتعلقة بالمعاشات، وننصح جميع أصحاب المعاشات بالاستفادة من خدماتها الإلكترونية لتسهيل أمورهم.
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