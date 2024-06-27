السيطرة على مشاجرة بسبب لهو الأطفال فى سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من السيطرة على مشاجرة بين عائلتين بدائرة مركز شرطة العسيرات، بسبب لهو الأطفال نتجت عنها إصابة عامل ومزارع، كما تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغًا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوجود مشاجرة بدائرة مركز العسيرات بين طرفين ووجود مصابين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة العسيرات وجود مصاب بمركز العسيرات وضبط طرفيها كل من طرف إول: "مجدي. ا. ا" 35 سنة، عامل، مصابًا بجرح رضي بفروة الرأس واشتباه نزيف بالمخ، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة، ونجل عمومته "طارق. ع. ح. ن" 40 سنة، مزارع، طرف ثان: "محمود. ا. م" 30 سنة، عامل، ونجل عمومته "باسم. ع. ي. م" 20 سنة، مزارع.

وتمكنت قوات مباحث القسم من ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني "عصا شوم " تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة الأول من الطرف الأول المشار إليها بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.