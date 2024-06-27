الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إخماد حريق في شقة سكنية ببولاق الدكرور

ارشيفيه
ارشيفيه

اندلع حريق داخل شقة سكنية في بولاق الدكرور، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

إخماد حريق شقة سكنية فى بولاق الدكرور دون إصابات

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية في بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتمت عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال شهود العيان وقاطني الشقة لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة. 

امن القاهرة النيابة العامة حبس تحريات الاجهزة الامنية حريق شقة بولاق الدكرور

مواد متعلقة

معاينة آثار حريق ورشة أخشاب فى صفط اللبن

الأكثر قراءة

استمرار حبس شقيق الطالبة جنى لاتهامه بالتسبب فى وفاتها

الأهلى يطلب 145 مليونًا لرحيل "أفشة" للدورى الكويتى

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 27-6-2024

قرار من المحكمة الاقتصادية بشأن دعوى "الخطيب" ضد مرتضى منصور

سبب وفاة لاعب الإسماعيلى السابق طارق الوحش وموعد ومكان الجنازة

"أمواج عالية" ترفع الرايات الصفراء والحمراء على شواطئ الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الجرح السودانى

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

صور

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

مخططات نتنياهو السرية للبقاء فى منصبه.. التمسك بالمتطرفين وخلق أعداء جدد

حوالى 38 ألف شهيد.. الإبادة الجماعية والمجازر متواصلة فى غزة لليوم الـ265

جالانت وساليفان يعقدان اجتماعًا حول إمدادات الأسلحة لتل أبيب