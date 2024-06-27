الأهلى يطلب 145 مليونًا لرحيل "أفشة" للدورى الكويتى

كشف الإعلامى محمد الليثى عن موافقة نادي الأهلي على رحيل محمد مجدي أفشة لاعب الفريق للدوري الكويتي حال وصول عرض رسمي من أحد الأندية هناك مقابل 750 ألف دولار على سبيل الإعارة لمدة موسم أو 3 ملايين دولار (145 مليون جنيه) حال البيع النهائي.

وقال محمد الليثى خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على 93.7 قائلًا: "تلقى أفشة عرضًا من أحد أندية الدوري الكويتي خلال الأيام الماضية على سبيل الإعارة، وقام مسئولو هذا النادي باستطلاع رأي الأهلي في الاستغناء عن أفشة فرّحب مسئولو القلعة الحمراء بفكرة الاستغناء عن اللاعب سواء نهائيًا أو على سبيل الإعارة".

وأشار محمد الليثى قائلًا: "حصل مسئولو الأهلي على موافقة مارسيل كولر المدير الفني برحيل أفشة، ورغم الموافقة إلا أن الصفقة ستفشل بنسبة كبيرة بسبب مُغالاة الأهلي في طلباته المالية حسب وجهة نظر النادي الكويتي".

الأهلي يُقنع كولر بضم مدافع الدحيل

كما كشف الليثى عن نجاح مسئولي نادي الأهلي في إقناع مارسيل كولر مدرب الفريق بالتراجع عن موقفه السابق بعدم ضم يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري وبات اللاعب على بُعد خطوة واحدة من ارتداء القميص الأحمر.

وأضاف محمد الليثى قائلًا: "رغم أن كولر سبق وتحفّظ على ضم مدافع الدحيل إلا أن فشل صفقة الجزائري زين الدين بلعيد الذي انتقل للدوري البلجيكي جعل المدير الفني للأهلي يتراجع عن موقفه ويوافق على ضم يوسف أيمن خاصة بعدما أكد له مسئولو الأهلي أن الصفقة ستتم على سبيل الإعارة من أجل تجربة اللاعب مع الفريق".

وقال محمد الليثى: "إدارة النادي حسمت المفاوضات بنسبة كبيرة مع النادي القطري واللاعب من أجل إتمام الصفقة لمدة موسم على سبيل الإعارة بنية الشراء".