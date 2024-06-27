قراران لمحافظة كفرالشيخ باعتماد وتعديل مخططات قرية "شباس الشهداء"

نشرت الوقائع الرسمية اليوم قرارين لمحافظة كفرالشيخ باعتماد وتعديل بعض المخططات التفصيلية وفق قانون البناء الموحد، وهما القرار رقم 636 لسنة 2024 بتاريخ 15-4-2024، ورقم 637 لسنة 2024 بتاريخ 15-4-2024 بشأن يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلي المعتمد لقرية شباس الشهداء - التابعة للوحدة المحلية لقرية شباس الشهداء - مركز دسوق.

ونص قرار محافظة كفر الشيخ قـرار رقم 636 لسنة 2024 بتاريخ 15/4/2024 محافظ كفر الشيخ بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 26/3/2024 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف علي أعمال التخطيط العمراني بالمحافظة المؤرخ 22-2-2024 المتضمن الموافقة علي مشروع تعديل بالمخطط التفصيلي المعتمد لقرية شباس الشهداء - التابعة للوحدة المحلية لقرية شباس الشهداء - مركز دسوق وعلى ما يقتضيه الصالح العام.

قـرر: المادة الأولى - يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلي المعتمد لقرية شباس الشهداء - التابعة للوحدة المحلية لقرية شباس الشهداء - مركز دسوق

المادة الثانية - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

المادة الثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ونص القرار الثانى لمحافظة كفرالشيخ قـرار رقم 637 لسنة 2024، “يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلي المعتمد لقرية شباس الشهداء - التابعة للوحدة المحلية لقرية شباس الشهداء - مركز دسوق”.

وجاء نص قرار محافظة كفرالشيخ قـرار رقم 637 لسنة 2024 بتاريخ 15/4/2024 محافظ كفر الشيخ بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008، بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 26-3-2024 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمراني بالمحافظة المؤرخ 22-2-2024 المتضمن الموافقة علي مشروع تعديل بالمخطط التفصيلي المعتمد لقرية شباس الشهداء - التابعة للوحدة المحلية لقرية شباس الشهداء - مركز دسوق وعلى ما يقتضيه الصالح العام؛ قـــــــرر:

المادة الأولى - يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلي المعتمد لقرية شباس الشهداء - التابعة للوحدة المحلية لقرية شباس الشهداء - مركز دسوق.

المادة الثانية - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

المادة الثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.