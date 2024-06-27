الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قرعة نارية في الدور الثالث لتصفيات آسيا لكأس العالم 2026

تصفيات آسيا لكأس
تصفيات آسيا لكأس العالم 2026

أسفرت قرعة الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، عن مجموعات نارية.

وأجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، صباح اليوم الخميس، قرعة الدور الثالث لتصفيات كأس العالم 2026 بالعاصمة الماليزية كوالامبور.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب القطري (حامل لقب كأس أمم آسيا 2019 و2023) في المجموعة الأولى، رفقة كل من إيران، أوزبكستان، الإمارات، قيرغزستان، كوريا الشمالية.

وحل منتخب العراق، في المجموعة الثانية، إلى جانب كل من كوريا الجنوبية، الأردن، عمان، فلسطين، والكويت.

وجاء المنتخب السعودي في مجموعة قوية للغاية، ضمت أيضا كل من اليابان، أستراليا، السعودية، البحرين، الصين، وإندونيسيا

وجاءت قرعة الدور الثالث على النحو التالي..

المجموعة الأولى: إيران، قطر، أوزبكستان، الإمارات، قيرغزستان، كوريا الشمالية

المجموعة الثانية: كوريا الجنوبية، العراق، الأردن، عمان، فلسطين، الكويت

المجموعة الثالثة: اليابان، أستراليا، السعودية، البحرين، الصين، إندونيسيا

نظام الدور الثالث لتصفيات آسيا لكأس العالم 2026

من المقرر أن يتم تقسيم المنتخبات الـ 18 المشاركة في الدور الثالث لتصفيات مونديال 2026 إلى ثلاث مجموعات بحيث تضم كل مجموعة 6 منتخبات.

وتتنافس المنتخبات في كل مجموعة، بنظام الدوري من دورين، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى كأس العالم 2026.

ويصعد صاحبا المركزين الثالث والرابع من كل مجموعة إلى الدور الرابع للتصفيات الآسيوية.

نظام الدور الرابع لتصفيات مونديال 2026

يشارك في الدور الرابع لتصفيات آسيا المؤهلة إلى المونديال، المنتخبات الستة المتأهلة من الدور الثالث، حيث سيتم تقسيمهم إلى مجموعتين، تضم كل منهما ثلاث منتخبات. 

وستقام منافسات الدور الرابع بنظام الدورة المجمعة (في أرض محايدة)، على يتأهل صاحبا المركز الأول من كل مجموعة إلى النهائيات.

نظام الدور الخامس لتصفيات مونديال 2026

يتأهل صاحبا المركزين الثاني من الدور الخامس للتصفيات، إلى الدور الخامس الذي سيكون بنظام مواجهتي الذهاب والإياب علي أن يتأهل الفائز منهما إلى الملحق الإقصائي العالمي.

موعد مباريات الدور الثالث من تصفيات آسيا لمونديال 2026

ستقام مباريات الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 خلال الفترة ما بين 5 سبتمبر 2024 إلى 10 يونيو 2025.

وستكون مواعيد المباريات على النحو التالي..

الجولة الأولى: 5 سبتمبر 2024

الجولة الثانية: 10 سبتمبر 2024

الجولة الثالثة: 10 أكتوبر 2024

الجولة الرابعة: 15 أكتوبر 2024

الجولة الخامسة: 14 نوفمبر 2024

الجولة السادسة: 19 نوفمبر 2024

الجولة السابعة: 20 مارس 2025

الجولة الثامنة: 25 مارس 2025

الجولة التاسعة: 5 يونيو 2025

الجولة العاشرة: 10 يونيو 2025

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