الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

30 يونيو.. "فجر جديد" لحضارة مصر العريقة

الدكتور خالد سعد
الدكتور خالد سعد

قال الدكتور خالد سعد، الخبير الأثري، إن مصر اختفت من خريطة السياحة العالمية بعد 25 يناير، وكان هناك تحدٍّ كبير لاسترجاع مكانة مصر كدولة سياحية ودولة ممرات تجارية.

وأضاف خلال حوار أجراه عبر "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية خسرت ما يزيد على 75% من مقدراتها الاقتصادية بعد ثورة يناير 2011، حيث وضع الوكيل السياحي مصر من الدول الخطيرة المحظور زيارتها، حتى جاءت ثورة 30 يونيو التي عملت على حل تلك الأزمة.

وتابع: "الدولة المصرية تكلفت الجهد الكبير لاسترجاع مكانة مصر مرة أخرى، كمقصد سياحي، خاصة وأن الفترة ما بين 2011 وحتى 2013 كان هناك تعد غير مسبوق على المواقع الأثرية، وهذا يدل على وجود قصد لإبعاد مصر من منافستها لسوق السياحة".

وواصل: "حماية مصر لم تكن حماية حدود فقط، ولكن حماية اقتصاد، وكان لدينا هدف سريع عاجل باسترجاع مكانة مصر السياحية، الأمر الذي تكلف جهودًا داخلية وخارجية ومن العاملين بقطاع الآثار".

وأوضح الخبير السياحي أن الدولة شهدت العمل على 15 قطاعًا في وقت واحد، وتنفيذ 4000 مشروع بتكلفة إجمالية 80 مليار جنيه، لإعادة مصر على خريطة السياحة، مبينًا أن الإشكالية الأولى كانت الخروج من كبوة التصنيف الخطر الذي حصلت عليه مصر جراء الثورة.

وأكد أنه مع بزوغ فجر ثورة 30 يونيو، توالت الإنجارات التي كان على رأسها عودة مكانة مصر السياحية، والتحول من مفهوم المتاحف الصغرى إلى المتاحف العملاقة، وغيرها من الإنجازات التي فتحت مقاصد سياحية جديدة لم تكن على الخريطة من الأساس.

السياحة قطاع السياحة ثورة 30 يونيو السياحة المصرية المتاحف العملاقة

مواد متعلقة

30 يونيو.. ثورة عمرانية ترسم خريطة عصرية لمصر وتضع أساس التنمية الاقتصادية

11 عامًا على ثورة 30 يونيو.. إنجازات الدولة لبناء الإنسان المصرى

ثورة 30 يونيو.. تطوير المنظومة التعليمية وفقًا للمعايير الدولية خلال 10 سنوات

ثورة 30 يونيو.. فتح أبواب التمكين للأجيال الشابة فى القيادة وصناعة المستقبل

30 يونيو.. 11 عامًا من التأهيل والتدريب لتمكين الشباب فى القيادة

ولاء السلامين: إسرائيل نفذت 47 عملية هدم طالت 66 منشأة فلسطينية فى الضفة الغربية

"القاهرة الإخبارية": انتشال 10 جثامين تحت أنقاض منزل استهدفته قوات الاحتلال

مراسل القاهرة الإخبارية: شهادات سائقى شاحنات الغاز تؤكد تعنت ورفض دخولهم كليًا لرفح

الأكثر قراءة

استمرار حبس شقيق الطالبة جنى لاتهامه بالتسبب فى وفاتها

الأهلى يطلب 145 مليونًا لرحيل "أفشة" للدورى الكويتى

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 27-6-2024

قرار من المحكمة الاقتصادية بشأن دعوى "الخطيب" ضد مرتضى منصور

سبب وفاة لاعب الإسماعيلى السابق طارق الوحش وموعد ومكان الجنازة

"أمواج عالية" ترفع الرايات الصفراء والحمراء على شواطئ الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الجرح السودانى

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

صور

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

مخططات نتنياهو السرية للبقاء فى منصبه.. التمسك بالمتطرفين وخلق أعداء جدد

حوالى 38 ألف شهيد.. الإبادة الجماعية والمجازر متواصلة فى غزة لليوم الـ265

جالانت وساليفان يعقدان اجتماعًا حول إمدادات الأسلحة لتل أبيب