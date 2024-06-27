الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سبب وفاة لاعب الإسماعيلى السابق طارق الوحش وموعد ومكان الجنازة

طارق الوحش 
طارق الوحش 

توفي صباح اليوم الخميس، طارق الوحش نجم الإسماعيلي السابق ووالد عمر الوحش لاعب الاتحاد السكندري بعد صراع مع المرض، ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الفقيد من مسجد المطافي بالإسماعيلية عقب أداء صلاة الظهر، وسيدفن بمقابر الشهداء بمحافظة الإسماعيلية.

سبب وفاة نجم الإسماعيلي طارق الوحش 
وجاء سبب وفاة طارق الوحش نجم الإسماعيلي السابق، بسبب معاناته من مرض السرطان الذي استمر لمدة 3 سنوات، وتواجد نجم الدراويش على إثره خلال الأيام الماضية داخل مستشفى 30 يونيو.

الإسماعيلي ينعى كابتن طارق الوحش 

وكتب حساب نادي الإسماعيلي الرسمي على فيس بوك: «ينعى نادي الإسماعيلي، ببالغ الحزن والأسى، ابنًا غاليًا من أبنائه، وأحد أبرز المخلصين للنادي، الكابتن طارق الوحش، المشرف على قطاع البراعم، الذي وافته المنية خلال الساعات الماضية عقب صراع طويل مع المرض، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة ومحبيه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون».

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