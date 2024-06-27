الأهلى يرفض انضمام لاعبيه للمنتخب الأوليمبى.. ووزير الرياضة يتدخل

كشف الإعلامى محمد الليثي عن رفض مسئولي نادي الأهلي فكرة تواجد أي من لاعبيه للمشاركة مع المنتخب الأوليمبي في أوليمبياد باريس.

وأوضح "الليثي"، خلال تصريحات إذاعية لبرنامج "10 و10"، عبر إذاعة "أون تايم سبورت إف إم": "تلقى مسئولو الأهلي اتصالات ودية من أحد مسئولي اتحاد الكرة بشأن السماح لبعض اللاعبين المُرشحين من الأهلي للتواجد مع المنتخب الأوليمبي في أوليمبياد باريس التي ستنطلق أواخر يوليو المقبل".

وتابع محمد الليثي: "حدد مسئول اتحاد الكرة بعض لاعبي الأهلي الذين يرغب المنتخب الأوليمبي في ضمّهم في الأوليمبياد وأبرزهم محمد عبدالمنعم وإمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق، حيث يرغب ميكالي مدرب المنتخب الأوليمبي في ضم اثنين أو ثلاثة لاعبين من هذا الرباعي، مع إمكانية ضم محمد الشناوي أو مصطفى شوبير حال تعرض أحد الحراس الأساسيين في المنتخب الأوليمبي لإصابة لا قدر الله قبل الأوليمبياد".

وواصل: "النادي رفض طلب المنتخب الأوليمبي بعد رفض مارسيل كولر مدرب الأهلي الاستغناء عن أي لاعب خلال الفترة المقبلة؛ لأن الفريق سيخوض مباريات هامة في بطولة الدوري في ظل السباق الشرس مع بيراميدز على اللقب".

واختتم: "وزير الرياضة أشرف صبحي يحاول التدخل لتقريب وجهات النظر بين الأهلي والمنتخب الأوليمبي، خاصة بعدما اشتكى ميكالي للوزير من رفض أندية السماح للثنائي المحترف محمد صلاح وتريزيجيه في التواجد مع المنتخب في الأوليمبياد".