"أمواج عالية" ترفع الرايات الصفراء والحمراء على شواطئ الإسكندرية

رفعت شواطئ الإسكندرية، اليوم الخميس، الرايات الصفراء والحمراء على شواطئ القطاعين الشرقي والغربي بسبب ارتفاع الأمواج.

وأوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، في بيان لها، أن درجة الحرارة اليوم 30 درجة مئوية، ونسب الإشغال منخفضة بمعظم الشواطئ، لافتة إلى أنه مع الارتفاع النسبي للأمواج اليوم تم رفع الرايات الصفراء بشواطئ القطاع الشرقي، والرايات الحمراء بشواطئ القطاع الغربي والعجمي.

ونبهت مصايف الإسكندرية على الالتزام بتعليمات فرق الإنقاذ، والسباحة في المساحات الآمنة التي يحددها الشاطئ لسلامة المواطنين.

شواطئ الإسكندرية

وأشارت إلى أن شواطئ عروس البحر تبدأ من أول فئة الشاطئ المجاني الأنفوشي (شاطئ سيد درويش المجاني) الدخول شامل الخدمات.

- شواطئ عامة سعر التذكرة 5 جنيهات للفرد شاملة الحصول على كرسي وشمسية واستخدام دورات المياه وغرف تغيير الملابس مجانا.

- شواطئ فئة العشرة جنيهات، سعر التذكرة 10 جنيهات للفرد شاملة الحصول على كرسي وشمسية واستخدام دورات المياه وغرف تغيير الملابس مجانا.

- شواطئ مميزة، سعر التذكرة 15 أو 20 جنيها للفرد شاملة الحصول على كرسي وشمسية واستخدام دورات المياه وغرف تغيير الملابس مجانا.

- شواطئ سياحية، سعر التذكرة 25 أو 30 جنيها للفرد شاملة الحصول على كرسي وشمسية واستخدام دورات المياه وغرف تغيير الملابس مجانا.



الحجز الإلكتروني

كما أوضحت أنه يمكن التعرف على أسعار الشواطئ وحجز أماكن صف أول عن طريق زيارة موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف

Www.catr.gov.eg

كما يمكن استقبال كافة الشكاوى على الأرقام التالية:

- أرقام شكاوى القطاع الشرقى:

01270746490 -- 01289252668

01270477199 -- 01119555946

- أرقام شكاوى القطاع الغربي:

01220030103 -- 01010453583

01225267276 -- 01203986324

- أو على موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف www.catr.gov.eg