معمل الصحة الحيوانية يستقبل وفد خبراء دوليين من منظمة الـ"فاو"

استقبل المعمل الفرعي التابع لمعهد بحوث الصحة الحيوانية بشبين الكوم، محافظة المنوفية، خبراء دوليين من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو".

من جانبها، أكدت الدكتورة إيناس عبدالرحمن، وكيل المعهد للمعامل الفرعية، أن معهد بحوث الصحة الحيوانية يتميز بأنه يخدم جميع أنحاء مصر من خلال وجود 38 معملا فرعيا في كل عواصم المحافظات، وذلك لحماية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتقديم خدمات فنية وتشخيصية متقدمة ومتميزة.

وأوضحت دور المعامل الفرعية كشبكة للإنذار المبكر للأمراض الوافدة والعابرة والمعاودة للظهور، بالإضافة إلى بعض التحديات التي تواجه المعامل الفرعية.

المواصفة القياسية العالمية

وألقت الضوء على الدور الخدمي الذي يقوم به المعمل الفرعي بشبين الكوم في محافظة المنوفية، حيث إنه معتمد في 12 اختبارا بالمواصفة القياسية العالمية ISO 17025، كما يوجد به فريق من الباحثين المؤهلين علميا وفنيا لتأهيل مراكز تجميع الألبان بالمحافظة، حيث تم تأهيل 10 مراكز تجميع ألبان واعتمادها دوليا طبقا للمواصفة القياسية العالمية ISO 22000.

جدير بالذكر، أن معمل شبين يشارك في تنظيم قوافل علاجية وندوات إرشادية؛ لرفع وعي المُربي الصغير والمرأة الريفية تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".