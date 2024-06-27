تعد مدينة العلمين الجديدة من أكثر الأماكن السياحية جمالًا، بسبب موقعها الجغرافي والمتميز، الذي يجذب العديد من الزائرين من كافة الدول، وأيضًا للإستثمار بها، لأنها تعتبر من ضمن أفضل المدن السياحية في مصر.

وتستقبل مدينة العلمين الجديدة، العديد من السائحين الوافدين بسبب التطورات الضخمة التي قدمتها الحكومة خلال الفترة الماضية، حيث استقبلت خلال الموسم الصيفي الماضي أكثر من مليون سائح.

ومن المقرر أن تتضمن الدورة الثانية من المهرجان هذا العام مشاركة عدد كبير من النجوم، استكمالًا لنجاح الدورة الأولى التى أحدثت صدى ودويًا كبيرًا في مصر والوطن العربي، نظرًا لحجم التحضيرات والتجهيزات التي شهدتها الحفلات آنذاك، وإليكم أبرز المعلومات عن مدينة العلمين وفقًا لمعلومات الهيئة العامة للإستعلامات.

العلمين.. لؤلؤة «المتوسط» تفتح أبوابها لسحر «العالم علمين» 2024

معلومات عن مدينة العلمين الجديدة:

تقع مدينة العلمين الجديدة داخل الحدود الإدارية لمحافظة مرسى مطروح بالطريق الدولي "الإسكندرية – مطروح".

تعد مدينة العلمين إحدى مدن الجيل الرابع، وتتشابه المدينة مع العاصمة الإدارية الجديدة في ضخامة المشروعات العالمية التي ستقام عليها بأفضل المدن السياحية في مصر حيث تضم مراكز تجارية عالمية وأبراج سكنية وسياحية.

لؤلؤة «المتوسط» تفتح أبوابها لسحر «العالم علمين» 2024

لؤلؤة «المتوسط» تفتح أبوابها لسحر «العالم علمين» 2024

وتنقسم المدينة إلى قطاعين قطاع سكني، وقطاع ساحلي وهو مكون من حى الفنادق، مركز المدينة، الحى السكنى المميز، مركز المؤتمرات، حى حدائق العلمين، مرسى الفنارة، المنطقة الترفيهية، منتجع خاص، مركز ثقافى، إسكان سياحى، حي مساكن البحيرة، وأرض المعارض.

لؤلؤة «المتوسط» تفتح أبوابها لسحر «العالم علمين» 2024

مهرجان العلمين 2024

ومن المقرر أن يقام المؤتمر الصحفي بنورث سكوير مول بمدينة العلمين الجديدة، ويعلن خلاله عن تفاصيل الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية المقرر إقامتها خلال أيام المهرجان.