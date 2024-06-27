الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ما لا تعرفه عن استخدامات مختلفة لليمون في المنزل للنظافة

الليمون
الليمون

يُعتبر الليمون من أكثر الفواكه التي تحتوي على فوائد عديدة واستخدامات متنوعة في الحياة اليومية، خاصةً في مجال النظافة المنزلية. فإلى جانب طعمه اللذيذ وفوائده الصحية، يمكن استخدام الليمون بطرق مبتكرة لتنظيف وتطهير المنزل. 

فيما يلي بعض الاستخدامات المختلفة لليمون في النظافة المنزلية:

تنظيف الأسطح والمطبخ:

يمكن استخدام عصير الليمون لتنظيف الأسطح في المطبخ مثل الأرفف وألواح التقطيع، يمتاز عصير الليمون بقدرته على إزالة الدهون والبقع العنيدة، يكفي مزج عصير الليمون مع قليل من الماء ورشه على الأسطح ثم مسحها بقطعة قماش نظيفة.

تلميع المعادن:

الليمون مفيد جدًا لتلميع المعادن مثل النحاس والفضة، يُمكن صنع معجون من عصير الليمون مع قليل من الملح، ثم فرك المعدن بهذا المعجون وشطفه بالماء، ستحصل على لمعان رائع.

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إزالة الروائح الكريهة:
  

 إذا كانت لديك روائح كريهة في الثلاجة أو الميكروويف، يمكن وضع شرائح من الليمون داخلها لبضع ساعات. الليمون يمتص الروائح الكريهة ويترك رائحة منعشة.

تنظيف الحمام:
 

يمكن استخدام الليمون لتنظيف وتعقيم الحمام، خاصةً الحوض والمرحاض. عصير الليمون فعال في إزالة البقع الصعبة وقتل البكتيريا. يمكن مزجه مع بيكربونات الصوديوم لزيادة فعاليته.

تنظيف النوافذ والزجاج:
  

يمكن استخدام عصير الليمون مع قليل من الماء لتنظيف النوافذ والزجاج. يمنح الزجاج لمعانًا ويزيل أي أوساخ أو بقع بسهولة.

تنظيف الميكروويف:
  

ضع وعاءً يحتوي على ماء وعصير ليمونة في الميكروويف وشغله لبضع دقائق. البخار الناتج عن الخليط سيساعد في تليين الدهون والشحوم الملتصقة، مما يسهل عملية تنظيفه.

إزالة البقع من الملابس:
  

يمكن لعصير الليمون أن يكون حلًا رائعًا لإزالة البقع الصعبة من الملابس. ضع عصير الليمون مباشرةً على البقعة واتركه لفترة قصيرة قبل غسل الملابس.

تنظيف الأفران:
  

يمكن استخدام خليط من عصير الليمون والماء لتبخير وتنظيف الأفران. يساعد هذا الخليط على إزالة الدهون المتراكمة وتسهيل تنظيفها.

 

ما لا تعرفه عن استخدامات مختلفة لليمون في المنزل للنظافة استخدامات مختلفة لليمون في المنزل للنظافة استخدامات مختلفة لليمون الليمون لليمون في المنزل للنظافة

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