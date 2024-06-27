الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة بداية من السبت

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد في الفترة الحالية ارتفاعًا في قيم الحرارة عن المعدلات الطبيعية، ولكن بقيم متفاوتة في أنحاء الجمهورية كافة، ولكن سيحدث انخفاض طفيف في قيم الحرارة يوم السبت، وستسجل القيمة العظمى على القاهرة ما بين 36 و37 درجة.

وأضاف "القياتي" أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة ستكون بين 39 و40 درجة مئوية على مدار اليوم والغد، ومع ارتفاع نسبة الرطوبة قد نشعر بها في حدود 42 درجة مئوية وربما 43 درجة.

وتابع عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه كلما اتجهنا جنوبًا ترتفع قيم الحرارة على نحو تدريجي لتكون العظمى على جنوب الصعيد في حدود 44 و45 درجة مئوية، والارتفاعات كبيرة خلال ساعات النهار، وستشهد ساعات الليل ارتفاعات في قيم الحرارة عن الليالي الماضية.