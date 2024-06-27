رئيس جامعة قناة السويس يستمع لأعضاء هيئة التدريس المرشحين لشغل الوظائف القيادية

التقى الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس مع أعضاء هيئة التدريس المشاركين في فعاليات البرنامج التدريبي المؤهل لشغل الوظائف القيادية بالجامعة والذي نظمه مركز التنمية البشرية ممثلًا في مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية في الفترة من 24 إلى 26 يونيو الجاري.

وقام الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، بتسليم المتدربين شهادات إجتياز البرنامج التدريبي في دورته التاسعة، عقد البرنامج التدريبي تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبإشراف تنفيذي الدكتور عبدالرحيم أحمد علي مصطفى المدير التنفيذي لمركز تنمية الموارد البشرية بجامعة قناة السويس، وبإشراف الدكتورة عفاف عطية مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية.

حوار مفتوح لرئيس جامعة قناة السويس مع أعضاء هيئة التدريس

ثم أدار الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، حوار مفتوح مع أعضاء هيئة التدريس المرشحين لمنصب عميد كلية للكليات المختلفة بجامعة قناة السويس موضحًا خلاله أهم التحديات التى تواجه القيادة الجامعية وأساليب التغلب على كافة المشكلات بإستمرار العمل المكثف؛ لرفع جودة وكفاءة وتنافسية التعليم بكليات جامعة قناة السويس.

الدورات التدريبية في البرنامج التدريبي المؤهل لشغل الوظائف القيادية

جدير بالذكر أن الدورة التدريبية اشتملت على (7) جلسات تدريبية هى: التطوير المؤسسي في قطاعات التعليم العالي، التخطيط الإستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي، فن القيادة الجامعية، إدارة الأزمات، مكافحة الفساد في المؤسسة الجامعية، الجوانب المالية في الجامعات، الجوانب القانونية في الجامعات،ويقوم بالتدريب مدربون وخبراء محترفون، ومتخصصون في مجالات التدريب المستهدفة.