الحماية المدنية بسوهاج تسيطر على حريق شب فى ورشة للأخشاب بأخميم

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج من السيطرة على حريق شب فى ورشة للأخشاب بدائرة مركز شرطة أخميم، وذلك دون حدوث إصابات، وتم الحد من انتشار الحريق وتفاقمه.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بنشوب حريق بورشة لتصنيع الأخشاب بدائرة مركز شرطة أخميم، وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات، التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم، نشوب حريق فى ورشة أخشاب بالطابق الأرضي، وتم الدفع بسيارتى إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده.

وفى سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من السيطرة على مشاجرة بين عائلتين بدائرة مركز شرطة جرجا، بسبب خلافات الجيرة نتج عنها إصابة سائق وطالب، كما تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوجود مشاجرة بدائرة مركز جرجا بين طرفين ووجود مصابين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات، التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا، وجود مشاجرة بين "محمد م ب"، 27 سنة، سائق، مصاب بجرح فى فروة الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، تم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد، وابن عمومته "أحمد ع"، 18 سنة، طالب، مع "محمد.ع"، 27 سنة، عامل، مصاب بجرح فى فروة الرأس، وتم نقله لمستشفى جرجا العام، وشقيقه "عاصم"، 38 سنة، عامل.

ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم، وبحوزة الأول من الطرف الثاني السلاح المستخدم، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة.