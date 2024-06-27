في جولة ميدانية.. رئيس دمياط الجديدة يتفقد مشروع جنة 28 عمارة

قام الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، يرافقه المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز ومعاونيه ومديري الإدارات المعنية بالجهاز، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال تنفيذ "الطبقة الأسفلتية الرابطة" بمشروع جنة 28 عمارة بالمجاورة 34 بالحي السادس بمدينة دمياط الجديدة، ضمن أعمال عملية تنسيق الموقع العام والسور والبوابات والطرق بالمشروع، فى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالمتابعة والمرور الدورى علي الأعمال الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.

وخلال الجولة، شدد رئيس الجهاز على الشركة المنفذة بضرورة الإلتزام بالمواعيد المقررة للإنتهاء من تنفيذ الأعمال ، وكذا مراعاة الجودة والكفاءة فى التنفيذ.

وفي السياق ذاته ، وجه رئيس الجهاز إدارات التنفيذ المعنية بالجهاز بضرورة تكثيف المرور الميداني على المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة، تحقيقا لخطة التنمية المطلوبة بمدينة دمياط الجديدة.

غلق المنشآت المخالفة

أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهازتنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالمتابعة والمرور الدورى علي الأعمال الجاري تنفيذها وكذا إزالة كافة المخالفات والإشغالات بالمدن الجديدة،

عن قيام اللجنة الدائمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعديات والإشغالات والغلق والإخلاء الإدارى والسحب بالجهاز، من إدارات التنمية والأمن وتراخيص التشغيل والشئون القانونية وإيرادات المياه بالجهاز، بالإشتراك مع شرطة التعمير، وهندسةكهرباء دمياط الجديدة، وإدارةالعلاج الحر بدمياط، بشن حملة لتنفيذ 6 قرارات غلق وتشميع للعيادات والمعامل الطبية لإدارتها بدون ترخيص بالمخالفة للقانون وعدم تفعيل منظومة النفايات الطبية، بنطاق الأحياء الثاني والثالث والرابع والمنطقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة.

وأوضح رئيس الجهاز أن الغلق تم لمخالفة القوانين واللوائح المنظمة لذلك وقيام بعض الأطباء بمزاولة النشاط بالمنشأة الطبية بدون ترخيص وعدم تفعيل منظومة النفايات الطبية وذلك قبل الحصول على الموافقةاللازمة، كما تم فصل المرافق عن تلك المنشآت.