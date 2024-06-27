مراجعة ليلة الامتحان لمادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة، ارتفعت معدلات البحث من الطلبة والطالبات بالشعبة العلمية لطلاب الثانوية العامة، بتلك الكلمات البحثية، وذلك تزامنا مع عقد اختبار الفيزياء يوم السبت المقبل، وفقا لجدول اختبارات الثانوية العامة 2024 الذي اعتمده الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

مراجعة ليلة الامتحان لمادة الفيزياء

ويقدم "الدستور" فى التقرير التالي خدمة لطلاب شعبة علمي "رياضة وعلوم"، بشرح أهم المسائل الصعبة فى مادة الفيزياء.

ويمكن للطلاب الدخول عبر الرابط التالي بمشاهدة مراجعة ليلة الامتحان لمادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة 2024:

مواصفات امتحان مادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة 2024

وجاءت مواصفات امتحان مادة الفيزياء كالتالي:

الاختيار من متعدد

و الأسئلة فيها بدرجة واحدة يبلغ 40 سؤالا

وعدد الأسئلة بدرجتين يبلغ 6 أسئلة العدد الكلي للأسئلة 46 سؤالا.

4 أسئلة مقالية كل سؤال بدرجتين.

توزيع درجات المواد الامتحانية لطلاب الثانوية العامة

وجاء توزيع درجات المواد الامتحانية لطلاب الثانوية العامة 2024، كالتالي:

ويتكون امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة، الشعبة العلمية (رياضة وعلوم)، الأتي:

46 سؤال بـ 60 درجة، مقسمين إلى سؤالين مقالي بـ 4 درجات

44 سؤال موضوعي بـ56 درجة.

ويأتي توزيع الدرجات كما يلي: