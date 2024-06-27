الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مراجعة ليلة الامتحان لمادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة 2024

مراجعة ليلة الامتحان
مراجعة ليلة الامتحان

مراجعة ليلة الامتحان لمادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة، ارتفعت معدلات البحث من الطلبة والطالبات بالشعبة العلمية لطلاب الثانوية العامة، بتلك الكلمات البحثية، وذلك تزامنا مع عقد اختبار الفيزياء يوم السبت المقبل، وفقا لجدول اختبارات الثانوية العامة 2024 الذي اعتمده الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

مراجعة ليلة الامتحان لمادة الفيزياء 

ويقدم "الدستور" فى التقرير التالي خدمة لطلاب شعبة علمي "رياضة وعلوم"، بشرح أهم المسائل الصعبة فى مادة الفيزياء.

ويمكن للطلاب الدخول عبر الرابط التالي بمشاهدة مراجعة ليلة الامتحان لمادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة 2024:

 

الثانوية العامة 2024.. رابط مفاهيم امتحان الفيزياء للصف الثالث الثانوي

مواصفات امتحان مادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة 2024

وجاءت مواصفات امتحان مادة الفيزياء كالتالي:

  • الاختيار من متعدد
  • و الأسئلة فيها بدرجة واحدة يبلغ 40 سؤالا
  • وعدد الأسئلة بدرجتين يبلغ 6 أسئلة العدد الكلي للأسئلة 46 سؤالا.
  • 4 أسئلة مقالية كل سؤال بدرجتين.
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جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 علمي وأدبي

توزيع درجات المواد الامتحانية لطلاب الثانوية العامة

وجاء توزيع درجات المواد الامتحانية لطلاب الثانوية العامة 2024، كالتالي: 

ويتكون امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة، الشعبة العلمية (رياضة وعلوم)، الأتي:

  • 46 سؤال بـ 60 درجة، مقسمين إلى سؤالين مقالي بـ 4 درجات
  • 44 سؤال موضوعي بـ56 درجة.

ويأتي توزيع الدرجات كما يلي:

  • الفصل الأول عدد درجاته في الامتحان 8.5 درجة.
  • الفصل الثاني عدد درجاته في الامتحان 11.5 درجة.
  • الفصل الثالث عدد درجاته في الامتحان 15.5 درجة.
  • الفصل الرابع عدد درجاته في الامتحان 7 درجات.
  • الفصل الخامس عدد درجاته في الامتحان 4.5 درجة.
  • الفصل السادس عدد درجاته في الامتحان 3 درجة.
  • الفصل السابع عدد درجاته في الامتحان 4 درجات.
  • الفصل الثامن عدد درجاته في الامتحان 6 درجات
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