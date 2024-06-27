الخميس 27 يونيو 2024
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أحمد فهمي يحقق "نصف مليون جنيه" بفيلمه "عصابة الماكس"

عصابة الماكس
عصابة الماكس

حقق الفنان أحمد فهمي ايرادات متوسطة، مساء أمس الأربعاء، بفيلمه الجديد عصابة الماكس الذي انطلق عرضه بموسم عيد الأضحى السينمائي. 

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وأكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيان إيرادات لشباك التذاكر، أن فيلم “عصابة الماكس” حقق إيرادا وصل إلى ٥٢٦ ألف جنيه في ليلة الخميس، جعلته في المركز الثالث بعد فيلمي ولاد رزق واللعب مع العيال. 

قصة فيلم عصابة الماكس 

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول "المكسيكي"، الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج للاستعانة بمجموعة تساعده في تنفيذها، لكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل تهدد نجاح العملية.

ويعد فيلم عصابة المكس هو اللقاء الثالث الذي يجمع بين السقا وفهمي كضيوف شرف، حيث كان أول لقاء بينهما عام 2010 من خلال فيلم "سمير وشهير وبهير"، كما ظهر فهمي في الحلقة الأولى كضيف شرف في مسلسل "جولة أخيرة"، الذي عرض في يناير الماضي على إحدى المنصات بعد 10 سنوات من الفيلم.

أبطال فيلم عصابة المكس

فيلم "عائلة المكس" إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية بعد أن عمل كمساعد مخرج في العديد من الأعمال السينمائية مع عدد كبير من المخرجين، منهم محمد ياسين وهاني خليفة وغيرهما، ومن تأليف كل من رامي على وأمجد الشرقاوي، الفيلم بطولة أحمد فهمي ولبلبة وروبي وأوس أوس وحاتم صلاح مع وجود عدد كبير من ضيوف الشرف وإنتاج اتحاد الفنانين وليجسي برودكشن للإنتاج الفني، وإخراج حسام سليمان. 

 

 

 

 

 

 

ولبلبة وروبي وأوس أوس وحاتم صلاح مع وجود عدد كبير من ضيوف الشرف وإنتاج اتحاد الفنانين وليجسي برودكشن للإنتاج الفني، وإخراج حسام سليمان. ولبلبة وروبي وأوس أوس وحاتم صلاح مع وجود عدد كبير من ضيوف الشرف وإنتاج اتحاد الفنانين وليجسي برودكشن للإنتاج الفني، وإخراج حسام سليمان. 

أحمد فهمي عيد الأضحى السينمائي الاضحى السينمائي لشباك التذاكر المصري الدفراوي

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