يناقش ترسيخ القيم .. ختام العرض المسرحي "هفتان وريان" بقصر ثقافة كوم أمبو

شهد مسرح قصر ثقافة كوم أمبو، ختام عرض "هفتان وريان" ضمن عروض مسرح الطفل بأسوان التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني خلال الموسم الحالي، في إطار برامج وزارة الثقافة.

تفاصيل حول العرض

قدم العرض لمدة عشرة أيام بقصر ثقافة كوم أمبو التابع لفرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف سليم، وتدور أحداث العرض حول هفتان الذى يساعد صديقه ريان فى البحث عن العلاج لوالدته المريضة وهو "العسل"، وتبدأ رحلة البحث ويواجه الدبابير التى تمنع النحل من جمع العسل، فتأخذهم ملكة النحل لإحضار الرحيق من مملكة الزهور، ليجدوه نفذ لنقاذ مياه النهر الصالحة للشرب التى لوثت بفعل الانسان، لينادى النهر الغيمات لتسقط المطر حتى يأخذو الماء للزهور لتنتج الرحيق وتأخذه ملكة النحل فينتج العسل، فيأخذه ريان ليعالج والدته.

"هفتان وريان" أداء وتمثيل عمر احمد يونس، يوسف محمود عبد السميع، هشام عمر أبو الوفا، عمر صالح شمندى، هاجر أحمد محمد، منة الله محمد، يارا نصر رمضان، بسمله علاء، لوجين حسان، جميلة، ونور حمدى، أحمد أبو الحسن، عبد الله احمد محمود، ريتال أحمد محمود يونس، ياسمين نصر رمضان، مؤمن شاذلى محمود، ملك طواب نجار، أروى محمد عبد الله، رودينا محمد سيد.

تأليف أحمد زكريا، موسيقى وألحان عبد البارى عبد العزيز، ديكور فتحى مرزوق، تصميم استعراضات محمد جابر، مخرج منفذ على عبد الجواد، إخراج محمد طاهر برعى.

وقد شهد العرض لجنة التحكيم المكونة من الكاتب أحمد أبو خنيجر، مهندس الديكور محمود جمال، شرين عبد المولى مقرر اللجنة.

ويأتي العرض ضمن الموسم الحالى لعروض مسرح الطفل التى تقدمها هيئة قصور الثقافة لتنمية قدرات ومهارات الطفل وبناء شخصيته، ومن إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د.جيهان حسن، وقدم بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى.

العرض المسرحى

العرض المسرحى

العرض المسرحى