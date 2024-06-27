وفد من طلاب الكلية المصرية الصينية بجامعة القناة يتوجه إلى الصين لقضاء التدريب الصيفى

يتوجه، السبت القادم الموافق 29 يونيو، طلاب الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بجامعة قناة السويس إلى شنغهاي، ومنها إلى بكين، وذلك في إطار خطة التدريب الصيفي لطلاب الكلية، والتي تعد إحدى ثمار التحالف الذي تم عقده مع الجانب الصيني، وذلك في أول تفعيل لبروتوكول التعاون المشترك الذي تم توقيعه أثناء زيارة الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إلى الصين، وتحديدًا بكين، في مايو الماضي، وضمن التحالف الذي يضم جامعات تيانجين، خيباي، وكلية بكين لتكنولوجيا المعلومات، وجامعة قناة السويس مُمثلة في الكلية المصرية الصينية.

استقبال الطلاب المسافرين

وقد حرص الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، على استقبال الطلاب، في حضور الدكتور تامر نبيل، عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، ووكلاء الكلية الدكتور أحمد سالم لشئون التعليم والطلاب، والدكتور تامر منصور لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمُعيدة سيمون جمال المشرف على الزيارة.

وخلال اللقاء حرص الدكتور ناصر مندور على التعرف على الطلاب مؤكدًا أنهم سفراء للجامعة في الصين، مطالبًا أياهم بتحقيق الاستفادة القصوى من الزيارة، مشيرًا إلى أن الزيارة تشمل محاضرات تقنية للتدريب على أحدث الأجهزة والمعدات، ومحاضرات للغة الصينية، إلى جانب محاضرات عن الثقافة الصينية، كما تم ترتيب برنامج زيارات إلى معالم الصين السياحية ومنها سور الصين العظيم، والمدينة المفقودة والقصر الملكي وغيرها من المعالم السياحية.

برنامج زيارة طلاب جامعة قناة السويس للصين

كما يتضمن برنامج الزيارات التوجه إلى الشركات الصينية الكبرى ومنها هواوي و360، ومؤسسات تصنيع البوردات والألواح المعدنية.

وقال الدكتور ناصر مندور إن الطلاب سيقيمون في المدن الجامعية، مؤكدًا أنها على أعلى مستوى. وتمنى رئيس الجامعة زيارة موفقة للطلاب والطالبات.

من جانبه، أوضح الدكتور تامر نبيل أن الزيارة تبدأ من 30 يونيو وتستمر حتى 20 يوليو القادم، لافتًا إلى أن عدد الطلاب المتوجهين للتدريب بالصين 34 طالبا وطالبة بواقع 8 طالبات و26 طالبا، يمثلون 10 طلاب من قسم الإلكترونيات، و5 من قسم الاتصالات، و19 من قسم الميكاترونك.

وتابع عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية أنه سيتم تدريب الطلاب على الأجهزة الحديثة والمعامل المتطورة، وذلك لإكساب الطلاب المهارات والخبرات المطلوبة، كما تحقق الزيارة بعض الأهداف الأخرى، منها التعرف عن قرب على الثقافة الصينية وصقل اللغة الصينية لدى الطلاب، كما سيقوم الطلاب أيضا بأداء امتحان اللغة الصينية HSK وسيتم منحهم شهادات اجتياز الدورة، وفي نهايتها سيتم منح الطلاب الأوائل جوائز عينية.

وحرص الدكتور تامر نبيل على توجيه الشكر والتقدير إلى الدكتور ناصر مندور على دعمه الدائم للكلية المصرية الصينية وطلابها، مشيرًا إلى أن رئيس الجامعة تابع إعداد برنامج الزيارة وأعطى توجيهاته إلى الجانب الصيني بزيادة ساعات التدريب التقني حتى يحقق الطلاب الاستفادة المرجوة من الزيارة التي تحظى بها الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بجامعة قناة السويس، كأول جامعة مصرية تنضم إلى هذا التحالف.